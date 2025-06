Čína, Irán a Rusko živia dezinformácie o Los Angeles, tvrdia vedci

Washington 14. júna (TASR) - Čína, Irán a Rusko prispievajú k šíreniu dezinformácií o protestoch v americkom Los Angeles. Uviedli to v piatok výskumníci z newyorskej spoločnosti NewsGuard. Ich zistenia podľa agentúry AFP ukazujú, ako nepriatelia Spojených štátov využívajú rozdelenie americkej spoločnosti ako taktiku informačnej vojny, píše TASR.



Protesty v druhom najväčšom meste v USA vypukli minulý piatok proti raziám a zatknutiam zameraným na prisťahovalcov. Americký prezident Donald Trump demonštrácie, ktoré v niektorých ojedinelých prípadoch prepukli do násilností, označuje za vzburu a rozsah nepokojov opakovane zveličuje, napísala AFP. Na ich potlačenie reagoval mimoriadne netradičnými opatreniami - napriek namietaniu kalifornských úradov nariadil mobilizáciu 4000 príslušníkov Národnej gardy a 700 vojakov námornej pechoty.



Ruské, čínske a iránske zdroje napojené na štát podľa spoločnosti uverejnili približne 10.000 príspevkov a článkov o demonštráciách v Los Angeles a šírili nepravdivé tvrdenia o meste ako o „základni americkej apokalypsy“. Pridali sa tak k vlne deziformácií a konšpiračných teórií, ktoré sa o protestoch objavujú už v USA, uviedli výskumníci.



Pročínske účty na sieti X a čínske platformy, ako Douyin a Weibo, využili politickú roztržku medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a guvernérom Kalifornie Gavinom Newsomom a zverejňovali nepodložené tvrdenia, že Kalifornia je pripravená oddeliť sa od zvyšku USA a vyhlásiť nezávislosť.



Noviny sídliace v Teheráne zase rozšírili nepravdivú správu o tom, že populárny iránsky spevák a skladateľ, známy pod umeleckým menom Andy, bol v Los Angeles zadržaný Národnou gardou. Spevák tieto informácie sám poprel a vyzval ľudí, aby „fámam“ neverili.



Ruské médiá a proruskí aktivisti medzitým prijali pravicové konšpiračné teórie, šíriac napríklad nepodložené tvrdenia, že mexická vláda podnecovala demonštrácie proti Trumpovej imigračnej politike.



„Protesty sa odohrávajú na priesečníku viacerých slabých miest, ako je narušená dôvera v inštitúcie, šírenie nepravdivých tvrdení o nepokojoch prostredníctvom umelej inteligencie, politická polarizácia a ústup od bezpečnostných a moderátorských opatrení zo strany veľkých platforiem,“ uviedla výskumníčka spoločnosti NewsGuard McKenzie Sadeghiová.



Za pozoruhodnú označila zjavnú zhodu v Rusku, Číne a Iráne v šírení týchto dezinformácií. Tieto krajiny sa podľa nej pravidelne zapájajú do podobných aktivít, no je menej bežné, že postupujú takýmto koordinovaným spôsobom. „Tentoraz štátne médiá vystupňovali svoje správy, aby presadili svoje geopolitické záujmy a odvrátili pozornosť od vlastných domácich kríz,“ dodala.