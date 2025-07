Čína je „hlboko znepokojená“ zrážkami medzi Kambodžou a Thajskom

Peking 24. júla (TASR) - Čína vo štvrtok vyhlásila, že je „hlboko znepokojená“ ozbrojenými zrážkami na hraniciach medzi Thajskom a Kambodžou, no v konflikte ostane nestranná a bude podporovať diplomatickú cestu k mieru. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



„Sme hlboko znepokojení súčasným vývojom a dúfame, že obe strany dokážu vyriešiť nezhody prostredníctvom dialógu a konzultácií,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. „Dobré susedské vzťahy a korektné riešenie rozdielov je v súlade so základnými a dlhodobými záujmami oboch strán,“ pokračoval.



Kuo zároveň oznámil, že Čína bude v konflikte zastávať „férovú a nestrannú pozíciu“. „Peking bol a bude pokračovať v presadzovaní mieru a dialógu najlepšie ako vie a bude zastávať konštruktívnu rolu pri podpore mieru a upokojenia situácie,“ dodal. Agentúra AFP pripomína, že Kambodža je dlhodobým spojencom Číny, ktorá v krajine investovala v prepočte miliardy dolárov.



V noci na štvrtok došlo v spornej oblasti na hraniciach Kambodže a Thajska k ozbrojeným potýčkam medzi vojakmi. Kambodža na územie svojho suseda vypálila niekoľko rakiet a delostreleckých granátov, zatiaľ čo thajská armáda šiestimi stíhačkami F-16 vykonala letecké útoky na dva kambodžské vojenské objekty.



Čínske veľvyslanectvo v kambodžskom Phnom Penhi krátko po vypuknutí stretov vyzvalo svojich občanov, aby sa vyhýbali oblastiam na hranici s Thajskom a aby pozorne sledovali miestnu bezpečnostnú situáciu, zostali ostražití a prijali zvýšené bezpečnostné opatrenia.



Obe krajiny vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných zrážok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy si obe strany navzájom posielajú odkazy a prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín.