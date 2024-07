Čína je najväčšou strategickou výzvou pre Japonsko i celý svet

Tokio 12. júla (TASR) - Spoločné vojenské aktivity Ruska a Číny v okolí Japonska vyvolávajú "vážne obavy". Uviedlo to v piatok japonské ministerstvo obrany, ktoré taktiež upozornilo, že Severná Kórea predstavuje väčšiu hrozbu ako kedykoľvek predtým. TASR informácie prevzala z agentúry AFP.



Svoje obavy ministerstvo obrany uviedlo vo výročnej správe, v ktorej sa venovalo viacerým dôležitým otázkam regionálnej a globálnej bezpečnosti.



V správe ministerstvo upriamilo pozornosť na spoluprácu Ruska a Číny. "Opakovaná prítomnosť čínskych a ruských lodí v okolí Japonska je jednoznačnou demonštráciou sily a z hľadiska národnej bezpečnosti vyvoláva vážne obavy," píše sa v dokumente.



Severná Kórea, ktorá v blízkosti Japonska pravidelne vykonáva raketové testy, je podľa správy "väčšou a vážnejšou hrozbou ako kedykoľvek predtým".



V tohtoročnom dokumente sa uvádza, že Peking pravidelne vysiela lode do oblastí v blízkosti sporných ostrovov vo Východočínskom mori a z vojenských aktivít v blízkosti Taiwanu sa snaží urobiť novú normu. Správa konštatuje, že Čína je "najväčšou strategickou výzvou pre Japonsko, ako aj celý svet".



Ministerstvo hodnotí globálnu situáciu negatívne a v správe tvrdí, že medzinárodné spoločenstvo stojí pred najväčšou skúškou od druhej svetovej vojny a súperenie medzi štátmi, najmä medzi USA a Čínou, sa bude stupňovať.



Peking v piatok uviedol, že je "silne znepokojený a dôrazne nesúhlasí" s tvrdeniami uvedenými v japonskej správe. "Najnovšia verzia japonskej správy o obrane vážne zasahuje do vnútorných záležitostí Číny, zveličuje takzvanú čínsku hrozbu a zvyšuje regionálne napätie," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



V predošlých správach ministerstvo uviedlo, že Japonsko musí vzdorovať regionálnym hrozbám vrátane rastúceho vojenského vplyvu Číny a Severnej Kórey. Tokio preto plánuje do roku 2027 zdvojnásobiť svoje výdavky na obranu na úroveň dvoch percent HDP podľa štandardu NATO. Tokio taktiež prehlbuje vojenskú spoluprácu s regionálnymi partnermi, akými sú Austrália, Južná Kórea a Filipíny.