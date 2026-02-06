< sekcia Zahraničie
Čína je otvorená rokovaniam s Litvou
Vzťahy Číny a Litvy v roku 2021 poznačilo rozhodnutie Vilniusu povoliť Taiwanu otvoriť na svojom území taiwanskú zastupiteľskú kanceláriu.
Autor TASR
Peking/Vilnius 6. februára (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že je otvorené dialógu s Litvou po tom, čo jej premiérka Inga Ruginiené označila rozhodnutie povoliť Taiwanu v roku 2021 zriadiť de facto veľvyslanectvo vo Vilniuse za chybu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Litva začala podnikať „prvé malé kroky“ smerujúce k obnoveniu vzťahov, uviedla Ruginiené v utorok pre agentúru Baltic News Service. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na to v piatok reagoval slovami, že „dvere pre komunikáciu medzi Čínou a Litvou zostávajú otvorené“.
„Dúfame, že Litva premení svoju ochotu zlepšiť bilaterálne vzťahy na konkrétne činy a urýchlene napraví svoju chybu,“ vyhlásil hovorca čínskeho rezortu diplomacie. Vzťahy Číny a Litvy v roku 2021 poznačilo rozhodnutie Vilniusu povoliť Taiwanu otvoriť na svojom území „taiwanskú zastupiteľskú kanceláriu“.
Krajiny ako Austrália, Spojené kráľovstvo či Spojené štáty majú na rozdiel od Litvy na svojich územiach úrady, ktoré sú zvyčajne označované ako „tchajpejské zastupiteľské kancelárie“, čím sa vyhýbajú náznaku uznania štátnosti a suverenity Taiwanu.
Čína totiž považuje Taiwan za súčasť svojho územia bez práva na zakladanie svojich zastupiteľských úradov v krajinách, s ktorými má nadviazané diplomatické vzťahy. Litva od roku 2021 stiahla z Číny svojho veľvyslanca i niekoľko ďalších diplomatov.
„Myslím si, že Litva naozaj skočila pod vlak a prehrala,“ uviedla Ruginiené v utorkovom rozhovore. Taiwanské ministerstvo zahraničia vo štvrtok na jej vyjadrenie reagovalo slovami, že „Taiwan a Litva sú dôležitými partnermi so spoločnými hodnotami slobody a demokracie a obe strany sa na názve úradu dohodli“.
