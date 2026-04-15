Streda 15. apríl 2026
Čína je pripravená podporovať Kubu proti nátlaku USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Peking 15. apríla (TASR) - Čína bude „rozhodne podporovať“ Kubu proti pretrvávajúcim hrozbám Spojených štátov, uviedlo v stredu čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Čína dôrazne odmieta diplomaciu nátlaku a bude rozhodne podporovať Kubu v ochrane jej národnej suverenity a v boji proti zahraničnému zasahovaniu,“ povedal na tlačovom brífingu hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.

Kuba od januára čelí energetickej kríze po zajatí venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami. Venezuela bola dovtedy hlavným dodávateľom ropy na Kubu.

Čína a Kuba sú dlhodobo spojencami a Peking opakovane kritizuje americké obchodné embargo voči tejto ostrovnej krajine. Nátlak na Kubu sa vystupňoval vyhlásením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by Havana s USA „mala uzavrieť dohodu alebo čeliť následkom“.

Čínske ministerstvo zahraničia sa k tejto otázke vyjadrilo v čase návštevy ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. V Pekingu v stredu vyhlásil, že Rusko bude pokračovať v dodávkach ropy a humanitárnej pomoci na Kubu.

Pred dvoma týždňami Moskva vyslala na Kubu svoj prvý tanker so 100-tisíc tonami ropy v rámci obnovenej energetickej pomoci. Išlo o prvú dodávku suroviny od 3. januára, keď americké sily zajali Madura.
