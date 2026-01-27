< sekcia Zahraničie
Čína je pripravená posilniť koordináciu s Ruskom, tvrdí minister
Peking 27. januára (TASR) - Čínsky minister obrany Tung Ťün vo videohovore so svojím ruským náprotivkom Andrejom Belousovom povedal, že Čína a Rusko by mali posilniť strategickú koordináciu, uviedla čínska televízia CCTV. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a TASS.
Ťün vyhlásil, že konanie videokonferencie na začiatku roka poukazuje na hĺbku vzájomných vzťahov medzi ozbrojenými silami Ruskej federácie a Čínskej ľudovej republiky, ako aj na obojstrannú veľkú pozornosť rozvoju strategického partnerstva. Belousov ocenil vysokú úroveň spolupráce medzi ozbrojenými silami oboch krajín.
„Čína je ochotná pracovať s Ruskom na... posilnení strategickej koordinácie, obohatení obsahu spolupráce a zlepšení mechanizmov výmeny,“ uviedol Ťün.
Čína a Rusko by podľa Ťüna mali taktiež „spoločne zlepšiť schopnosť reagovať na rôzne riziká a výzvy a spojiť sily, aby vniesli pozitívnu energiu do globálnej bezpečnosti a stability“.
Belousov v rozhovore uviedol, že komplexná strategická spolupráca medzi Ruskom a Čínou sa naďalej rozvíja, informuje agentúra TASS. „Špeciálne vzťahy medzi našimi lídrami, prezidentmi Ruska Vladimirom Putinom a Číny Si Ťin-pchingom zohrávajú vedúcu úlohu pri posilňovaní bilaterálnych vzťahov,“ tvrdí.
Ruský minister dodal, že spolupráca medzi armádami Ruska a Číny je „organizovaná na najvyššej úrovni v oblastiach obrany a bezpečnosti“.
Poukázal tiež na to, že príklad udalostí vo Venezuele a Iráne si vyžaduje od ministerstiev obrany Ruska a Číny neustále vyhodnocovanie situácie. „Od nášho posledného stretnutia v júni minulého roku došlo k mnohým udalostiam, ktoré mali podstatný vplyv na medzinárodnú situáciu. Príklad Venezuely a Iránu si vyžaduje od našich ministerstiev neustálu analýzu situácie v oblasti bezpečnosti a prijímania príslušných opatrení,“ vyhlásil Belousov, ktorého cituje agentúra TASS.
Moskva a Peking sú blízkymi partnermi. Čína zároveň tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zastáva neutrálny postoj. Túto vojnu, ktorá začala vo februári 2022 inváziou ruských vojsk na ukrajinské územie, nikdy neodsúdila.
V správe CCTV nebola žiadna zmienka o tom, že by sa ministri rozprávali o vojne na Ukrajine.
Západné vlády obviňujú Čínu z poskytovania kľúčovej ekonomickej podpory Rusku v jeho vojnovom úsilí, najmä dodávkami vojenských súčiastok pre jeho obranný priemysel.
Americký prezident Donald Trump okrem toho v uplynulej dobe opakovane vyhlásil, že Rusko a Čína sa čoraz viac angažujú v okolí Grónska.
