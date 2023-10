Čínu sklamalo rozhodnutie USA vetovať rezolúciu OSN o násilí v Izraeli

Peking 19. októbra (TASR) - Čína je sklamaná z rozhodnutia Spojených štátov vetovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) odsudzujúcu násilie voči civilistom v konflikte medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Text rezolúcie predložený Brazíliou, ktorá v súčasnosti predsedá BR OSN, odsudzoval "ohavné teroristické útoky Hamasu" proti Izraelu a vyzýval na dodanie humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Izrael nebol priamo menovaný, mal však stiahnuť výzvu na evakuáciu približne milióna civilistov zo severu pásma Gazy.



Rezolúciu podporilo 12 z 15 členov BR OSN. USA návrh vetovali, Rusko a Británia sa zdržali hlasovania.



"Čína je hlboko sklamaná z toho, že Spojené štáty bránia BR OSN pri prijímaní návrhu rezolúcie o palestínskej otázke," povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Zároveň vyzvala BR OSN, aby "zohrala svoju úlohu pri dosiahnutí prímeria a zastavení vojny".



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomas-Greenfieldová kritizovala text rezolúcie, pretože neobsahoval zmienku o práve Izraela na sebaobranu. Podľa jej slov musí BR OSN na situáciu vhodne reagovať, no zatiaľ je na to priskoro a je potrebné počkať na viac faktov a výsledky diplomatického úsilia.



Útoky Hamasu a následná odveta Izraela si na oboch stranách vyžiadali tisíce mŕtvych. Izraelská strana hlásila 1400 obetí a takmer 200 unesených, v pásme Gazy informovali o 3478 mŕtvych.