Čína je údajne pripravená rozšíriť spoluprácu s ruskou armádou

Peking 15. mája (TASR) - Čína vo štvrtok oznámila, že je pripravená „rozšíriť praktickú spoluprácu“ s ruskou armádou. Vyhlásenie prišlo po nedávnej návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve, kde sa zúčastnil na prehliadke pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Čínske ministerstvo obrany v reakcii na otázku o rozvoji vojenských vzťahov s Ruskom uviedlo, že spolupráca medzi oboma krajinami prebieha na vysokej úrovni. „Čínska armáda je pripravená spolupracovať s ruskou stranou na ďalšom prehlbovaní strategickej vzájomnej dôvery, posilňovaní strategickej komunikácie a rozširovaní praktickej spolupráce,“ doplnil hovorca ministerstva Ťiang Pin.



Vzťahy medzi Pekingom a Moskvou sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili, a to aj po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Návšteva čínskeho prezidenta v Moskve vyvolala kritiku zo strany spojencov Kyjeva, ktorí obviňujú krajinu z poskytovania ekonomickej a politickej podpory Moskve v jej agresii. Peking však tvrdí, že v konflikte zostáva neutrálny a neúnavne pracuje na podpore mierového riešenia.



Si po minulotýždňovom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyhlásil, že vzťahy Číny s Ruskom prinášajú „pozitívnu energiu“ do rozbúreného sveta. Obaja lídri sa podľa jeho slov jednotne stavajú proti „hegemonickému zastrašovaniu“, čím narážal na Spojené štáty. Putin o stretnutí so Si Ťin-pchingom hovoril ako o tradične srdečnom a priateľskom a čínskeho lídra označil za svojho priateľa.