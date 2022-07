Čínskej skupine Evergrande sa blíži termín na plán reštrukturalizácie

Na archívnej snímke mapa, ktorá zobrazuje domáce vývojové projekty čínskej developerskej skupiny China Evergrande Group v Pekingu utorok 21. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Peking 24. júla (TASR) - Najzadlženejšiemu developerovi na svete, čínskej skupine Evergrande, sa kráti čas. Jej problémy s likviditou pritom vyvolali širšiu dlhovú krízu v čínskom realitnom sektore, ktorá zasiahla aj ďalších staviteľov, ohrozuje banky a predstavuje čoraz väčšiu výzvu pre pre prezidenta Si Ťin-pchinga. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.China Evergrande Group, kedysi najväčšia realitná firma v krajine, v minulosti uviedla, že je na dobrej ceste predložiť do konca júla predbežný plán reštrukturalizácie. Skupine s dlhmi vo výške približne 300 miliárd USD (294,41 miliardy eur) tak zostáva už len pár dní na to, aby sa vyhla kolapsu, ktorý vyvolá vlnu otrasov a nové neistoty.Skupina v piatok (22. 7.) oznámila, že jej generálny riaditeľ Sia Chaj-ťün bol nútený odstúpiť v rámci vyšetrovania, ktoré sa zameralo na to, prečo boli vklady vo výške zhruba 2 miliardy USD použité ako záruka pre tretie strany na získanie bankových úverov, ktoré niektorí dlžníci potom nedokázali splatiť. Odstúpiť musel aj finančný riaditeľ Pchan Ta-žung.Funkciu generálneho riaditeľa prevezme Shawn Siu, ktorý uviedol, že spoločnosť dosiahla "" o princípoch reštrukturalizácie dlhu s viacerými hlavnými globálnymi veriteľmi.Spoločnosť koncom minulého roka neuhradila splátky z dolárových dlhopisov pre problémy s likviditou, ktoré sa začali v roku 2020. To vyvolalo otrasy na trhu a dostalo pod tlak dlhopisy ďalších čínskych realitných firiem. Veritelia Evergrande tak majú len málo podrobných údajov o tom, koľko peňazí a kedy sa im môže vrátiť.A v stávke je oveľa viac. Manažéri a tvorcovia politík budú určite považovať reštrukturalizáciu Evergrande za dôležitý precedens na riešenie neustále sa rozširujúcich platobných problémov a reštrukturalizácií v čínskom realitnom priemysle. Ten pritom predstavuje asi štvrtinu druhej najväčšej svetovej ekonomiky. S pribúdajúcimi rizikami vláda zvyšuje podporu pre tento sektor, len niekoľko mesiacov od zjazdu Komunistickej strany, ktorý sa koná raz za päť rokov, kde sa očakáva, že prezident Si Ťin-pching bude žiadať o tretie funkčné obdobie.Podľa Bloomberg Evergrande plánuje zahrnúť všetky svoje offshore verejné dlhopisy a súkromné dlhové záväzky do reštrukturalizácie.To, čo sa začalo poklesom na trhu s bývaním po zásahu vlády proti nadmernému zadlžovaniu developerov a špekuláciám s nehnuteľnosťami v roku 2020, sa v uplynulých týždňoch zmenilo na bezprecedentné bojkoty pôžičiek zo strany nahnevaných kupcov nehnuteľností a dodávateľov.Problémy s likviditou prinútili developerov v Číne zastaviť veľa projektov v celej krajine a neuhradiť platby. Jedným z príkladov toho, aké je to všetko "", je skupina malých podnikov a dodávateľov, ktorí povedali, že prestanú platiť svoje vlastné dlhy a obvinili Evergrande, že ich nechala bez prostriedkov.Spoločnosť Evergrande v marci vyzvala na trpezlivosť a požiadala investorov, aby nepodnikali agresívne kroky. Ale nevyriešené problémy odvtedy len pribúdajú. Okrem tých, ktoré predstavujú nedokončené bytové projekty a odložené finančné výsledky, spoločnosť utrpela tiež nedávno prvé odmietnutie zo strany miestnych veriteľov predĺžiť splátku dlhopisov. To môže viesť k platobnej neschopnosti. Evergrande sa k tomu cez víkend nevyjadrila.Dlhový plán tohto realitného giganta sa bude nevyhnutne považovať za potenciálnu "" pre iných developerov. Väčšina realitných firiem, ktoré zlyhali pri splácaní dolárových dlhopisov, ešte nepredložila plány reštrukturalizácie, pričom mnohé sa namiesto toho rozhodli odložiť splátky.Ďalším otázkou tiež je, či štát zakročí. Čínske regulačné úrady opakovane uviedli, že dlhové riziká Evergrande a iných ohrozených spoločností v oblasti nehnuteľností by sa mali riešiť "".(1 EUR = 1,019 USD)