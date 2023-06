Čína je vážne znepokojená poškodením Kachovskej priehrady

Peking 7. júna (TASR) - Čína v stredu vyjadrila "vážne znepokojenie" v súvislosti so zničením Kachovskej priehrady na Ukrajine. Tvrdí, že sa obáva "humanitárnych, hospodárskych a ekologických následkov" utorkového útoku na priehradu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Vyjadrujeme vážne znepokojenie nad poškodením hrádze Kachovskej vodnej elektrárne," povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie Wang Wen-pin. "Vyzývame všetky strany konfliktu, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a urobili všetko pre ochranu bezpečnosti civilistov a civilných zariadení," dodal.



Ukrajina v súvislosti so zničením priehrady a následným prívalom vody evakuuje približne 17.000 ľudí.



Čína tvrdí, že je v konflikte na Ukrajine neutrálnou stranou, čelí však kritike za to, že neodsúdila Rusko za jeho inváziu. Podľa Wanga je "pozícia Číny v kríze na Ukrajine konzistentná a jasná."



"Dúfame, že všetky strany sa zaviažu k politickému riešeniu ukrajinskej krízy a budú spoločne presadzovať zmiernenie situácie," povedal Wang.



Čínsko-ruské strategické partnerstvo sa zintenzívnilo od začiatku invázie na Ukrajinu. Podľa údajov zverejnených v stredu sa vzájomný obchod medzi týmito krajinami zvýšil na najvyššiu úroveň od začiatku vojny vo februári minulého roka.