Obyvatelia mesta Doneck mávajú ruskými vlajkami a oslavujú uznanie nezávislosti Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) zo strany Ruska, ktorého prezident Vladimir Putin podpísal príslušné výnosy v pondelok 21. februára 2022. Foto: TASR/AP

Peking/Washington 22. februára (TASR) - Čína je znepokojená "zhoršujúcou sa" situáciou na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok čínsky minister zahraničných vecí Wang I, ktorý zároveň opätovne vyzval všetky zúčastnené strany na zdržanlivosť a vyriešenie svojich rozporov prostredníctvom dialógu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Podľa šéfa čínskej diplomacie by mali byť rešpektované bezpečnostné obavy každej krajiny.uviedol Wang I počas utorkového telefónneho rozhovoru s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.Podľa Wanga ostane Čína v kontakte so všetkými zúčastnenými stranami, uvádza sa vo vyhlásení čínskeho rezortu diplomacie.Blinken počas telefonátu poukázal na potrebu zachovania ukrajinskej zvrchovanosti a územnej celistvosti v súvislosti s ruskou, uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.Kríza na Ukrajine, pri ktorej má Západ obavy, že vyústi do vojny, eskalovala v pondelok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin príkazom vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, Doneckej a Luhanskej, ruských vojakov. Spravil tak krátko po tom, ako v televíznom vysielaní oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny.Blinken a Wang okrem Ukrajiny hovorili aj vývoji situácie v Severnej Kórei, a to najmä v súvislosti s jadrovými zbraňami.Šéf čínskej diplomacie okrem toho varoval Blinkena pred zahrnutím Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia, do stratégie Spojených štátov zameranej na zdržanie nárastu čínskeho vplyvu v indo-pacifickom regióne.Podľa Wanga je Čína ochotná zapracovať na záležitostiach, ktoré ju a USA rozdeľujú, ako i stabilizovať bilaterálne vzťahy so Spojenými štátmi.