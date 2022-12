HROMADNÁ NEHODA: V hmle do seba vrazilo vyše dvesto áut

Peking 28. decembra (TASR) - Jeden človek zahynul v stredu ráno v strednej Číne pri hromadnej nehode najmenej 200 vozidiel, informovala štátna televízia CCTV. Odvysielala aj zábery zachytávajúce chaotické scény. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Na záberoch urobených zo vzduchu vidno stovky osobných áut, dodávok a nákladných vozidiel, ktoré v hustej hmle do seba narazili a nahromadili sa na jednom úseku diaľnice.



Aj ďalšie videá zverejnené na internete zachytávajú rozbité vraky niekoľkých vozidiel, ktoré do seba vrazili.



Hromadná nehoda sa stala na moste ponad Žltú rieku pri meste Čeng-čou v provincii Che-nan pre slabú viditeľnosť spôsobenú hmlou a zahŕňala najmenej 200 vozidiel, informovali čínske štátne médiá.



Pohotovostné a záchranné služby zasiahli čoskoro po nehode a miesto havárie teraz čistia, aby umožnili obnovu bežnej premávky, dodala televízia CCTV.



Nehody na cestách sú v Číne bežné, pretože sa tam nevykonáva dostatok prísnych kontrol. V septembri zahynulo v provincii Kuej-čou na čínskom juhozápade 27 pasažierov, keď ich autobus viezol do karanténnych zariadení pre ľudí infikovaných covidom a na ceste sa prevrátil.