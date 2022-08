Sucho a horúčavy: V Číne je jesenná úroda vážne ohrozená

Peking 24. augusta (TASR) - Extrémne horúčavy a sucho v Číne vážne ohrozujú jesennú poľnohospodársku úrodu. V utorok na to upozornili čínske úrady. TASR informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.



"Sucho sprevádzané vysokými teplotami vážne ohrozilo jesennú produkciu plodín," uviedli vo vyhlásení štyri čínske ministerstvá. Zároveň vyzvali na zachovanie "každej kvapky vody" na ochranu plodín. Na juhu Číny panuje podľa rezortu poľnohospodárstva najdlhšie obdobie horúčav a sucha od začiatku meraní pred viac ako 60 rokmi.



Čína produkuje viac ako 95 percent ryže, pšenice a kukurice pre vlastnú spotrebu. Slabá úroda by mohla znamenať zvýšený dopyt Pekingu na ich dovoz, čo by zvýšilo tlak na svetový potravinový trh, ktorým otriasa už vojna na Ukrajine.



Čínsky meteorologický úrad v utorok obnovil výstrahy pred suchom a vysokými teplotami a vyzval 11 provinčných vlád, aby prijali núdzové opatrenia. Úrady v niektorých provinciách začali využívať technológiu osievania oblakov. Ide o umelú metódu na vyvolanie zrážok, píše AFP.



"Ide o najhoršiu vlnu horúčav, akú kedy zaznamenali... Klimatická veda ukazuje, že extrémne horúčavy sa exponenciálne zhoršujú. Je teda pravdepodobné, že budúci rok bude ešte teplejšie," uviedla zástupkyňa východoázijskej pobočky environmentálnej organizácie Greenpeace.