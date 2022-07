Čína: Juhočínske more nie je bojiskom pre svetové mocnosti

Peking 25. júla (TASR) - Juhočínske more nie je bojiskom, na ktorom môžu súperiť svetové mocnosti či "safari" pre krajiny mimo tohto regiónu. V pondelok to uviedol čínsky minister zahraničných vecí Wang I počas príhovoru pri príležitosti 20. výročia podpísania Deklarácie o správaní sa zmluvných strán v Juhočínskom mori (DOC). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf čínskeho rezortu diplomacie povedal, že krajiny v tomto regióne by si mali sporné otázky ohľadom Juhočínskeho mora riešiť samostatne.



Peking si v súčasnosti nárokuje takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori, cez ktorú každoročne prechádza tovar v hodnote zhruba troch biliónov amerických dolárov. Proti takýmto nárokom sú Filipíny, Taiwan, Vietnam, Brunej i Malajzia.



Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu v roku 2016 nároky Pekingu v Juhočínskom mori zrušil. Čína sa však na súdnom pojednávaní nezúčastnila a rozhodnutie ICJ neuznáva.