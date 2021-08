Kanadského podnikateľa Spavora odsúdili na jedenásťročné väzenie

Peking 11. augusta (TASR) – Čínsky súd usvedčil v stredu zo špionáže kanadského podnikateľa Michaela Spavora a odsúdil ho na 11 rokov väzenia. Informovala o tom agentúra AFP pripomínajúc, že Kanada označuje celú kauzu za zinscenovanú a verdikt bezprostredne po vynesení odsúdila.



Kanadských občanov Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga zatkli čínske úrady v decembri 2018. Niekoľko dní predtým bola vo Vancouveri zadržaná zase Meng Wan-čou, manažérka čínskej firmy Huawei, a to na základe zatykača vydaného americkými úradmi. Spojené štáty voči čínskej manažérke vzniesli obvinenia z krádeže obchodných tajomstiev a porušenia sankcií voči Iránu.



Kanada a ďalšie západné krajiny vnímali zatknutie dvojice Kanaďanov ako odplatu za jej zadržanie. Vzťahy medzi Ottawou a Pekingom sa v dôsledku týchto káuz výrazne zhoršili.



Súd v meste Tan-tung na severovýchode Číny v stredu uviedol, že Spavor bol usvedčený zo „špionáže a nezákonného poskytovania štátnych tajomstiev".



Kanada verdikt súdu bezprostredne po jeho vynesení odsúdila. „Odsudzujeme tento verdikt," povedal novinárom pred budovou súdu kanadský veľvyslanec v Číne Dominic Barton. „Je tu možnosť odvolať sa. O nej sa (Spavor) porozpráva so svojimi právnikmi," dodal.



K verdiktu v prípade Spavora došlo len deň po tom, ako čínsky súd potvrdil trest smrti pre kanadského občana Roberta Lloyda Schellenberga, ktorý bol odsúdený na trest smrti za pašovanie drog.



Spavora a Kovriga, v ktorého prípade ešte súd nerozhodol, vlani v júni obvinili čínske úrady zo špionáže. Separátne súdne procesy sa s nimi následne konali v marci. Kanadským diplomatom účasť na nich nepovolili. Rodina Spavora trvá na jeho nevine.



Meng je momentálne v Kanade v domácom väzení. Kanadský súd by sa mal v najbližších týždňoch oboznámiť s konečnými argumentmi, pre ktoré by mala byť vydaná do USA, kde ju obviňujú z porušenia sankcií uvalených na Irán.