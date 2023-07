Čínu sužujú suchá, záplavy, zosuvy pôdy aj horúčavy

Peking 10. júla (TASR) – Čínski záchranári v pondelok pátrali po siedmich nezvestných ľuďoch, ktorí sa stratili pri zosuve pôdy zapríčinenom prívalovým dažďom. Zamestnávatelia vo veľkej časti krajiny museli medzitým pre horúčavy obmedziť prácu v exteriéri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Záchranné zložky pátrali po preživších sobotného zosuvu pôdy, ktorý usmrtil minimálne jedného človeka na stavbe diaľnice v meste I-čchang v provincii Chu-pej. Pri zosuve utrpelo zranenia päť ľudí, uviedla tlačová agentúra Sinchua s odvolaním sa na úrady.



Prívalové dažde zasiahli sever, stred a juhovýchod Číny a prinútili desaťtisíce ľudí opustiť domovy a hľadať núdzové útočisko.



Inde krajina zápasí s opačným problémom. Meteorologický ústav vydal pre veľkú časť územia druhý najvyšší (oranžový) stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, ktorý vyžaduje obmedzenie práce v exteriéri na maximálnu možnú mieru.



Niektoré oblasti Číny vrátane provincie Che-pej, ktorá obklopuje hlavné mesto Peking, však vyhlásili maximálny červený stupeň výstrahy, ktorý zamestnávateľom zakazuje akúkoľvek prácu v exteriéri a miestnym úradom ukladá povinnosť podniknúť kroky na ochranu verejnosti.



Teploty v Pekingu by podľa predpovedí mohli presiahnuť 40 stupňov Celzia, inde sa majú pohybovať v rozmedzí 35 až 39 stupňov Celzia. Z Pekingu už predtým hlásili dve úmrtia v súvislosti s vysokými teplotami.



Ministerstvo poľnohospodárstva v nedeľu varovalo pred škodami, ktoré by horúčavy mohli spôsobiť na úrode ryže. Miestne úrady by podľa rezortu mali zabezpečiť dostatok vody v ryžových políčkach, aby sa zabránilo predčasnému dozretiu plodiny.



Priemerná teplota Zeme vo štvrtok dosiahla neoficiálnu rekordnú hodnotu a za uplynulý najhorúcejší zaznamenaný týždeň ju prekonala už tretí raz.