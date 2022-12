Krematóriá v Číne sú preťažené a počet prípadov covidu rastie

Peking 20. decembra (TASR) - Krematóriá v celej Číne sa usilujú vysporiadať s pribúdaním tiel v súvislosti s ďalšou vlnou koronavírusovej infekcie. Tamojšie úrady priznávajú, že šíriacu sa nákazu a s ňou spojené prípady covidu už nie je možné dosledovať, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Nemocnice v Číne zápasia s problémami a regály v tamojších lekárňach zostali prázdne po náhlom rozhodnutí vlády, ktorá po takmer troch rokoch lockdownov, karantén a hromadného testovania minulý mesiac protipandemické obmedzenia v krajine uvoľnila.



V 30-miliónovm meste Čchung-čching úrady tento týždeň vyzvali obyvateľov s "miernymi" príznakmi ochorenia COVID-19, aby šli do práce, a krematórium už nemá priestory na uskladňovanie tiel.



"Počet tiel z posledných dní je mnohonásobne vyšší než predtým," uviedol zamestnanec krematória, ktorý si neželal byť menovaný. "Nie sme si istí, či je to spojené s covidom, musíte sa opýtať vedúcich predstaviteľov," dodal.



V juhočínskej metropole Kuang-čou jedno z jeho krematórií pre AFP potvrdilo, že denne spaľuje viac než 30 tiel, ďalšie uviedlo, že je "mimoriadne vyťažené". "V celom Kuang-čou je to tak. Neustále nám volajú," uviedol jeden zo zamestnancov krematória s tým, že "ťažko povedať", či nárast počtu tiel súvisí s covidom.



Ukončenie povinného hromadného testovania obyvateľstva na koronavírus sťažilo sledovanie počtu nových prípadov nákazy, pričom úrady minulý týždeň priznali, že v súčasnoti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.