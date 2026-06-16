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Čína kritizovala tvrdenia EÚ, že Peking vycvičil Rusov
V máji viaceré médiá informovali, že európske spravodajské služby sa domnievajú, že za výcvikom ruského vojska stojí práve Čína.
Autor TASR
Peking 16. júna (TASR) - Čína v utorok označila tvrdenia Európskej únie (EÚ), podľa ktorých Peking poskytol výcvik ruským jednotkám vyslaným na Ukrajinu, za „čisté ohováranie“. Reagovala tak na vyjadrenia šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Kallasová v pondelok uviedla, že EÚ overila a potvrdila správy, že „čínska armáda poskytla výcvik ruskému vojenskému personálu na boj na Ukrajine“. Peking zároveň označila za „rozhodujúceho podporovateľa“ vojny.
Čína sa voči týmto obvineniam následne ohradila. „Príslušné tvrdenia nemajú žiadny faktický základ. Ide o čisté ohováranie a očierňovanie,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
V máji viaceré médiá informovali, že európske spravodajské služby sa domnievajú, že za výcvikom ruského vojska stojí práve Čína.
Vysokopostavený predstaviteľ EÚ v piatok tieto správy potvrdil a uviedol, že výcvik je na viacerých miestach v Číne a že sa na ňom zúčastňujú „stovky“ vojakov.
Kallasová v pondelok uviedla, že EÚ v reakcii na tieto informácie uvalila sankcie na niekoľko čínskych subjektov.
Moskva a Peking sú blízkymi partnermi. Čína však tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zastáva neutrálny postoj. Inváziu Ruska, ktorá sa začala vo februári 2022, pritom nikdy neodsúdila.
Kallasová v pondelok uviedla, že EÚ overila a potvrdila správy, že „čínska armáda poskytla výcvik ruskému vojenskému personálu na boj na Ukrajine“. Peking zároveň označila za „rozhodujúceho podporovateľa“ vojny.
Čína sa voči týmto obvineniam následne ohradila. „Príslušné tvrdenia nemajú žiadny faktický základ. Ide o čisté ohováranie a očierňovanie,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
V máji viaceré médiá informovali, že európske spravodajské služby sa domnievajú, že za výcvikom ruského vojska stojí práve Čína.
Vysokopostavený predstaviteľ EÚ v piatok tieto správy potvrdil a uviedol, že výcvik je na viacerých miestach v Číne a že sa na ňom zúčastňujú „stovky“ vojakov.
Kallasová v pondelok uviedla, že EÚ v reakcii na tieto informácie uvalila sankcie na niekoľko čínskych subjektov.
Moskva a Peking sú blízkymi partnermi. Čína však tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zastáva neutrálny postoj. Inváziu Ruska, ktorá sa začala vo februári 2022, pritom nikdy neodsúdila.