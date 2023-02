Čína kritizuje Bidena za to, že jednu vec hovorí a druhú robí

Peking 22. február (TASR) - Čína v stredu kritizovala amerického prezidenta Joea Bidena za to, "že jednu vec hovorí a druhú robí". Čínske ministerstvo zahraničných vecí tak narážalo na rozhodnutie zostreliť čínsky balón, ktorý sa pohyboval vo vzdušnom priestore USA. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Vzťahy medzi Čínou a USA sa vyostrili začiatkom februára, keď Biden nariadil zostrelenie čínskeho balóna, ktorý bol podľa Washingtonu špionážnym zariadením. Peking tvrdí, že to bol zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely.



Rozhodnutie zostreliť balón bolo "100 percentne zneužitím vojenskej sily, 100 percentne prehnanou reakciou a 100 percentnou hystériou," povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie Wang Wen-pin.



Pripomenul, že Biden viackrát verejne prisľúbil, že sa nesnaží o novú studenú vojnu a nemá v úmysle viesť konflikt s Čínou. "Dúfame, že ako líder mocnosti dokáže dodržať svoje slovo a vykonávať to, čo káže, namiesto toho, aby hovoril jednu vec a robil druhú," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v sobotu stretol s vedúcim ústrednej komisie Komunistickej strany Číny pre zahraničné vzťahy Wang Im. Blinken následne v nedeľu na sociálnej sieti uviedol, že počas stretnutia odsúdil prelet čínskeho špionážneho balóna nad USA a zdôraznil, že tento čin sa už nikdy nesmie zopakovať.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na toto vyjadrenie uviedlo, že Blinken "vyslovil divoké slová a pomýlil si čiernu s bielou", napísala čínska štátna televízia CCTV.