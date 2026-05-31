< sekcia Zahraničie
Čína kritizuje cestu predsedu českého Senátu na Taiwan
Vystrčil navštívi ostrov na pozvanie predsedu Legislatívneho dvora (parlamentu). Stretne sa s prezidentom, viceprezidentkou a niekoľkými ministrami.
Autor TASR
Praha 31. mája (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v Prahe v nedeľu ostro kritizovalo cestu predsedu Senátu českého parlamentu Miloša Vystrčila na Taiwan. Podľa ambasády ide o „závažne zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny“, píše TASR na základe správy serveru Novinky.cz.
„Predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Vystrčil nerešpektoval postoj českej vlády ani prevládajúcu verejnú mienku a z dôvodu osobných záujmov trval na tom, že opäť navštívi taiwanský región Číny, čím závažne zasiahol do vnútorných záležitostí Číny, závažne narušil štátnu zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny, závažne porušil základné normy medzinárodných vzťahov a politický záväzok Českej republiky voči princípu jednej Číny,“ napísal hovorca na webovej stránke čínskeho veľvyslanectva v Prahe.
Veľvyslanectvo dôrazne pripomenulo, že Peking vždy rozhodne vystupuje proti akýmkoľvek oficiálnym kontaktom medzi krajinami, ktoré nadviazali s Čínou diplomatické vzťahy, a „taiwanským regiónom Číny“. „Čínska strana to dôrazne odsudzuje a zároveň sa rozhodne proti tomu stavia,“ zdôraznil hovorca.
Vystrčil navštívi ostrov na pozvanie predsedu Legislatívneho dvora (parlamentu). Stretne sa s prezidentom, viceprezidentkou a niekoľkými ministrami. Zásadnou súčasťou cesty bude podľa jeho slov tiež biznis a v rámci návštevy bude odhalená aj lavička Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrove do 4. júna.
Predseda Senátu chcel cestu absolvovať vládnym špeciálom, no kabinet premiéra Andreja Babiša mu ho neposkytol. Vystrčil toto rozhodnutie ostro kritizoval a označil to za podraz. Na ostrov preto poletí komerčnou linkou.
„Predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Vystrčil nerešpektoval postoj českej vlády ani prevládajúcu verejnú mienku a z dôvodu osobných záujmov trval na tom, že opäť navštívi taiwanský región Číny, čím závažne zasiahol do vnútorných záležitostí Číny, závažne narušil štátnu zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny, závažne porušil základné normy medzinárodných vzťahov a politický záväzok Českej republiky voči princípu jednej Číny,“ napísal hovorca na webovej stránke čínskeho veľvyslanectva v Prahe.
Veľvyslanectvo dôrazne pripomenulo, že Peking vždy rozhodne vystupuje proti akýmkoľvek oficiálnym kontaktom medzi krajinami, ktoré nadviazali s Čínou diplomatické vzťahy, a „taiwanským regiónom Číny“. „Čínska strana to dôrazne odsudzuje a zároveň sa rozhodne proti tomu stavia,“ zdôraznil hovorca.
Vystrčil navštívi ostrov na pozvanie predsedu Legislatívneho dvora (parlamentu). Stretne sa s prezidentom, viceprezidentkou a niekoľkými ministrami. Zásadnou súčasťou cesty bude podľa jeho slov tiež biznis a v rámci návštevy bude odhalená aj lavička Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrove do 4. júna.
Predseda Senátu chcel cestu absolvovať vládnym špeciálom, no kabinet premiéra Andreja Babiša mu ho neposkytol. Vystrčil toto rozhodnutie ostro kritizoval a označil to za podraz. Na ostrov preto poletí komerčnou linkou.