Pondelok 1. jún 2026
sekcia Zahraničie

Čína kritizuje japonského ministra obrany za „vyvolávanie zmätku“

Japonský minister obrany Šindžiro Koizumi hovorí na bezpečnostnom summite Dialóg Shangri-La, ktorý organizuje Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS), v Singapure v nedeľu 31. mája 2026. Foto: TASR/AP

Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa dostali na najhoršiu úroveň za posledné roky.

Autor TASR
Peking 1. júna (TASR) - Čína v pondelok obvinila japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho zo šírenia nepodložených tvrdení a vyvolávania zmätku. Koizumi v nedeľu kritizoval Peking za rýchle budovanie vojenskej sily bez transparentnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V kontraste s množstvom historických a právnych faktov pôsobia (tvrdenia Koizumiho) nejasne a chabo,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. „Tento japonský predstaviteľ sa zámerne snaží obrátiť situáciu a vyvolať zmätok,“ dodal.

Takzvaný dialóg Japonska nie je nič iné než pokrytectvo - predstavenie pre verejnosť, bez akejkoľvek úprimnosti,“ dodal hovorca.

Koizumi na bezpečnostnej konferencii Dialóg Shangri-La v Singapure povedal, že Čína pokračuje vo zvyšovaní vojenských výdavkov na vysokej úrovni a odmietol obvinenia Pekingu, že jeho krajina sa opäť vydáva na cestu militarizmu, ktorá by mohla destabilizovať región.

Japonsko bude podľa ministra obrany „postupne posilňovať svoje obranné schopnosti a priebežne ich aktualizovať s vysokou mierou transparentnosti.“

Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa dostali na najhoršiu úroveň za posledné roky po tom, ako japonská premiérka Sanae Takaičiová vlani v novembri vyhlásila, že by mohli vojensky reagovať na hypotetický útok Číny na Taiwan.
