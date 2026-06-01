Čína kritizuje japonského ministra obrany za „vyvolávanie zmätku“
Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa dostali na najhoršiu úroveň za posledné roky.
Autor TASR
Peking 1. júna (TASR) - Čína v pondelok obvinila japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho zo šírenia nepodložených tvrdení a vyvolávania zmätku. Koizumi v nedeľu kritizoval Peking za rýchle budovanie vojenskej sily bez transparentnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V kontraste s množstvom historických a právnych faktov pôsobia (tvrdenia Koizumiho) nejasne a chabo,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. „Tento japonský predstaviteľ sa zámerne snaží obrátiť situáciu a vyvolať zmätok,“ dodal.
„Takzvaný dialóg Japonska nie je nič iné než pokrytectvo - predstavenie pre verejnosť, bez akejkoľvek úprimnosti,“ dodal hovorca.
Koizumi na bezpečnostnej konferencii Dialóg Shangri-La v Singapure povedal, že Čína pokračuje vo zvyšovaní vojenských výdavkov na vysokej úrovni a odmietol obvinenia Pekingu, že jeho krajina sa opäť vydáva na cestu militarizmu, ktorá by mohla destabilizovať región.
Japonsko bude podľa ministra obrany „postupne posilňovať svoje obranné schopnosti a priebežne ich aktualizovať s vysokou mierou transparentnosti.“
Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa dostali na najhoršiu úroveň za posledné roky po tom, ako japonská premiérka Sanae Takaičiová vlani v novembri vyhlásila, že by mohli vojensky reagovať na hypotetický útok Číny na Taiwan.
