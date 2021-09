Čína kritizuje nové spojenectvo USA s Austráliou a Britániou

Na archívnej snímke britský minister obrany Ben Wallace. Foto: TASR/AP

Peking/Londýn 16. septembra (TASR) - Čína vo štvrtok kritizovala nové spojenectvo USA s Austráliou a Britániou, na základe ktorého Canberra získa technológiu jadrových ponoriek. Peking označil toto konanie zahrozbu pre regionálnu stabilitu.Dohoda troch krajín podľa Pekingu, uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien na pravidelnom brífingu.Reagoval tak na stredajšie oznámenie Británie, Spojených štátov a Austrálie, že podpísali bezpečnostnú zmluvu o zdieľaní pokročilých obranných technológií so snahou kontrovať Číne.Toto partnerstvo zároveň umožní Austrálii po prvý raz zostrojiť ponorky na atómový pohon. Trilaterálna zmluva s názvom AUKUS bude tiež zahŕňať spoluprácu v oblasti umelej inteligencie, kvantových technológií a kybernetiky.V dôsledku tohto paktu Austrália zrušila zmluvu na stavbu ponoriek navrhnutých vo Francúzsku, ktoré tento krok sklamal a nahneval. Odstúpenie Austrálie od zmluvy na dieselové motory v prospech jadrových motorov z USA označil Paríž zaBritský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok uviedol, že Británia sa nechystá, ale akceptuje ich sklamanie z rozhodnutia Austrálie zrušiť dohodu o dodávke konvenčných ponoriek uzavretú s Parížom.Wallace pre televíziu Sky News ubezpečil, že Francúzsko zostáva jedným z najbližších vojenských spojencov Británie, ktorá podľa jeho slov nemá v úmysle urobiť nič, čím by si Francúzov znepriatelila.Agentúra AFP pripomenula, že americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a austrálsky premiér Scott Morrison v stredu večer oznámili nový obranný pakt. Ich spojenie podľa AFP demonštruje obavy Západu z rastúceho vplyvu Číny v indicko-tichomorskom regióne, kde má svoje záujmy aj Francúzsko - vrátane svojich zámorských území.Ben Wallace vysvetlil, že rozhodnutie Austrálie má zmysel vzhľadom na rozsah a rýchlosť rastu vojenských výdavkov Číny na jej námorníctvo a letectvo.Agentúra AFP konštatovala, že diplomatické vzťahy medzi Londýnom a Pekingom sú napäté, najmä kvôli situácii v bývalej britskej kolónii Hongkong. Jablkom sváru je aj kritika Británie, ktorá sa týka údajného porušovania ľudských práv ujgurských moslimom v oblasti Sin-ťiang.Prezident pekinského think-tanku Center for China and Globalization Henry Wang pre rozhlasovú stanicu BBC povedal, že novoohlásená obranná aliancia USA s Austráliou a Britániou je. Dodal, že účel jej vytvorenia v čase mieru v 21. storočí vyvoláva otázky.