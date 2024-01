Čína kritizuje postoj USA v otázkach Taiwanu

Peking 16. januára (TASR) - Čína v utorok kritizovala postoj Spojených štátov, ktoré vyjadrili sklamanie z toho, že ostrov Nauru prerušil diplomatické vzťahy s Taiwanom. Washington podľa Pekingu porušuje svojimi vyjadreniami politiku jednej Číny. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Washington robí všetko pre to, aby očiernil a pošpinil diplomatické snahy Číny. Zároveň sa prihovára za Taiwan v jeho úsilí rozšíriť svoje pôsobenie na medzinárodnej scéne," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii.



"Spojené štáty sa nehorázne a nezodpovedne vyjadrujú o rozhodnutí, ktoré nezávisle prijal suverénny štát... Vážne tým porušujú politiku jednej Číny, zasahujú do jej vnútorných záležitostí a porušujú základné normy medzinárodných vzťahov. Čína je veľmi nespokojná a zásadne to odmieta," dodala čínska hovorkyňa.



Vláda na malom tichomorskom ostrove Nauru v pondelok oznámila, že prerušuje diplomatické vzťahy s Taiwanom a namiesto toho uzná Čínu.



Ide o prvého diplomatického spojenca Taiwanu, ktorý sa rozhodol rozvíjať vzťahy v prospech Pekingu po sobotňajších taiwanských prezidentských voľbách.



V týchto voľbách jednoznačne zvíťazil doterajší viceprezident Lai Čching-te, ktorý je členom vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP). V predvolebnej kampani oznámil, že bude pokračovať v politike svojej predchodkyne Cchaj Jing-wen a presadzovať nezávislosť Taiwanu od Číny.



Čína po voľbách uviedla, že ich výsledok nezabráni "znovuzjednoteniu Číny". Peking vníma Taiwan ako odštiepeneckú provinciu, ktorá by sa mala opäť zjednotiť s pevninskou Čínou, čo chce v prípade potreby dosiahnuť aj vojensky.