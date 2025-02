Čína kritizuje priechod kanadskej vojnovej lode cez Taiwanský prieliv

Tchaj-pej 17. februára (TASR) — Čínska armáda v pondelok obvinila Kanadu z "úmyselného vyvolávania problémov" a podkopávania mieru a stability v Taiwanskom prielive. V nedeľu cezeň preplávala kanadská vojnová loď Ottawa. Taiwanskí predstavitelia v reakcii na kritiku ČĽR za najväčšiu hrozbu v prielive označili Peking. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Ottawa je prvou kanadskou loďou, ktorá v tomto roku preplávala cez Taiwanský prieliv. ČĽR túto plavbu odsúdila, pretože si robí nároky na prieliv aj na celý Taiwan.



Podľa hovorcu východného velenia Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády (PLA) Li Si Peking vyslal do oblasti svoje námorné a vzdušné sily na monitorovanie lode Ottawa. "PLA neustále udržiava vysokú úroveň pohotovosti a rozhodne odpovedá na všetky hrozby a provokácie," oznámil hovorca.



Taiwanské ministerstvo obrany v pondelok v reakcii na vyjadrenia Číny vyhlásilo, že "najväčšou hrozbou pre mier a stabilitu v Taiwanskom prielive" je práve Peking. Odmietlo akékoľvek čínske nároky na ostrov a pokusy o vyvolanie napätia podľa neho ohrozujú globálnu bezpečnosť.



"Mier a stabilita v Taiwanskom prielive nie sú len záležitosťou Taiwanu, ale aj spoločným záujmom slobodných a demokratických krajín na celom svete," dodalo ministerstvo.



Taiwan uviedol, že za posledných 24 hodín - do pondelka 6.00 h miestneho času (nedeľa 23.00 h SEČ) - evidoval vo svojej blízkosti 41 čínskych lietadiel a deväť vojnových lodí.



Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí plavbu privítalo. "Kanada opäť podnikla konkrétne kroky na obranu slobody, mieru a otvorenosti Taiwanského prielivu a preukázala svoj pevný postoj, že (prieliv) je medzinárodná vodná cesta," uviedlo ešte v nedeľu.



Lode Spojených štátov a ich spojencov sa pravidelne plavia cez 180 kilometrov široký prieliv s cieľom potvrdiť jeho štatút medzinárodnej vodnej cesty. To vyvoláva hnev pevninskej Číny, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Nárokuje si aj jurisdikciu nad prielivom, ktorý ich oddeľuje.