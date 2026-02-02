< sekcia Zahraničie
Čína kritizuje rozhodnutie udeliť dalajlámovi cenu Grammy
Peking a dalajláma sa tiež sporia o osud ďalšieho nástupcu duchovného lídra.
Autor TASR
Peking 2. februára (TASR) - Čína v pondelok skritizovala udelenie americkej ceny Grammy tibetskému duchovnému vodcovi dalajlámovi, pričom tento krok označila za „nástroj protičínskej politickej manipulácie,“ informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Dalajláma (90), ktorý žije v indickom exile, dostal toto ocenenie za najlepšiu audioknihu s názvom „Meditácie: Reflexie jeho svätosti dalajlámu“. Cenu zaňho prevzal spevák Rufus Wainwright. Podujatie sa konalo v noci na pondelok v Los Angeles.
Budhistický líder na svojej webovej stránke v reakcii uviedol, že ocenenie vníma „ako uznanie našej spoločnej univerzálnej zodpovednosti“. „Toto ocenenie prijímam s vďakou a pokorou,“ dodal.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien vyhlásil: „Je všeobecne známe, že 14. dalajláma nie je len náboženskou osobnosťou, ale politickým exulantom, ktorý pod rúškom náboženstva vedie protičínske separatistické aktivity. Dôrazne odmietame, aby príslušná strana využívala toto ocenenie ako nástroj na protičínsku politickú manipuláciu“.
Dalajláma, ktorého mnohí považujú za symbol boja Tibetu za nezávislosť, žije v exile od roku 1959, keď čínske vojská potlačili povstanie v tibetskom hlavnom meste Lhasa. Čína, ktorá spravuje Tibet ako svoju autonómnu oblasť, je obviňovaná z pokusov o vymazanie tibetského jazyka, kultúry a identity, uvádza AP.
Peking a dalajláma sa tiež sporia o osud ďalšieho nástupcu duchovného lídra. Tibetskí budhisti veria, že dalajlámovia sú reinkarnáciami duchovného vodcu, ktorý sa narodil v roku 1391. Peking však trvá na tom, aby sa nový dalajláma narodil v Tibete a bol uznaný vládnucou komunistickou stranou, zatiaľ čo dalajláma vyhlásil, že jeho nástupca bude pochádzať zo slobodnej krajiny a Čína nebude mať v tomto procese žiadnu úlohu.
