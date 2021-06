Čína kritizuje USA za schválenie návrhu o investíciách do výskumu

Peking/Washington 9. júna (TASR) - Čína v stredu obvinila Spojené štáty z "paranoidných klamlivých predstáv" v súvislosti s odsúhlasením návrhu zákona o rozsiahlych investíciách do výskumu a rozvoja, ktorým chcú USA bojovať proti narastajúcej ekonomickej hrozbe Číny. Informovala o tom agentúra AFP.



Americký Senát schválil tento návrh zákona v utorok. Na podporu rozvoja, technologických inovácií a vedeckého výskumu by tak USA mali vyčleniť viac ako 170 miliárd dolárov.



Tento krok sa považuje za kľúčový pre snahy Spojených štátov zvýšiť konkurencieschopnosť voči Pekingu na poli technologického pokroku. O návrhu však musí ešte rozhodnúť Snemovňa reprezentantov, ktorá predtým schválila inú verziu. Obe verzie budú pred zaslaním na podpis prezidentovi Joeovi Bidenovi zjednotené do jednej.



Zahraničný výbor Všečínského zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu) označil v stredu spomínaný návrh zákona za pokus o zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny, čím chcú USA tejto ázijskej krajine odoprieť jej "legitímne právo na rozvoj" aj prostredníctvom technológií, píše s AFP s odvolaním sa na čínske štátne médiá.



Výbor zároveň uviedol, že prijatý návrh Senátu "sa nesie v duchu čias studenej vojny a ideologických predsudkov".



"Návrh zákona ukazuje, že paranoidná klamlivá predstava sebectva skreslila pôvodný zámer inovácie a konkurencie," vyjadrili sa členovia zahraničného výboru čínskeho parlamentu, ako ich citovala štátne čínska tlačová agentúra Sinchua.



Cieľom amerického návrhu je podporiť viaceré technologické oblasti, v ktorých Čína nad USA dominuje – vrátane výroby polovodičov. V návrhu zákona je vyčlenených 52 miliárd dolárov na už skôr schválený plán na zvýšenie domácej produkcie týchto komponentov. V priebehu piatich rokov dostane 120 miliárd dolárov Národná vedecká nadácia (NSF). Tieto peniaze budú určené na priority vrátane vývoja v kľúčových sférach, akými sú napríklad umelá inteligencia či kvantová fyzika.