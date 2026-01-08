< sekcia Zahraničie
Čína kritizuje USA za zadržanie tankera Marinera
Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že svojvoľné zadržanie lode plaviacej sa pod vlajkou iného štátu je vážnym porušením medzinárodného práva.
Autor TASR
Peking 8. novembra (TASR) - Čína vo štvrtok kritizovala Spojené štáty za „svojvoľné zadržanie“ tankera Marinera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou, ktorý po niekoľkých týždňoch prenasledovania zadržali v severnej časti Atlantického oceánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že svojvoľné zadržanie lode plaviacej sa pod vlajkou iného štátu je vážnym porušením medzinárodného práva. Dodala, že Čína vždy vystupovala proti „nelegálnym unilaterálnym sankciám“, ktoré nemajú základ v medzinárodnom práve a neboli odsúhlasené Bezpečnostnou radou OSN.
Ropný tanker Marinera sa predtým volal Bella 1 a jeho zadržanie neďaleko Islandu oznámilo v stredu Európske veliteľstvo Spojených štátov (EUCOM). Dôvodom bolo porušenie amerických sankcií uvalených na plavidlo pre účasť na obchode s iránskou ropou. V minulosti loď prepravovala aj venezuelskú ropu.
Americké úrady tvrdia, že Marinera je súčasťou tieňovej flotily, ktorej lode v rozpore s americkými sankciami prepravujú ropu pre krajiny ako sú Venezuela, Rusko a Irán.
