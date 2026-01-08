Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Zahraničie

Čína kritizuje USA za zadržanie tankera Marinera

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že svojvoľné zadržanie lode plaviacej sa pod vlajkou iného štátu je vážnym porušením medzinárodného práva.

Autor TASR
Peking 8. novembra (TASR) - Čína vo štvrtok kritizovala Spojené štáty za „svojvoľné zadržanie“ tankera Marinera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou, ktorý po niekoľkých týždňoch prenasledovania zadržali v severnej časti Atlantického oceánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že svojvoľné zadržanie lode plaviacej sa pod vlajkou iného štátu je vážnym porušením medzinárodného práva. Dodala, že Čína vždy vystupovala proti „nelegálnym unilaterálnym sankciám“, ktoré nemajú základ v medzinárodnom práve a neboli odsúhlasené Bezpečnostnou radou OSN.

Ropný tanker Marinera sa predtým volal Bella 1 a jeho zadržanie neďaleko Islandu oznámilo v stredu Európske veliteľstvo Spojených štátov (EUCOM). Dôvodom bolo porušenie amerických sankcií uvalených na plavidlo pre účasť na obchode s iránskou ropou. V minulosti loď prepravovala aj venezuelskú ropu.

Americké úrady tvrdia, že Marinera je súčasťou tieňovej flotily, ktorej lode v rozpore s americkými sankciami prepravujú ropu pre krajiny ako sú Venezuela, Rusko a Irán.
.

Neprehliadnite

Premiér: Predložíme iniciatívu k výrobe hliníka v Žiari nad Hronom

SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa