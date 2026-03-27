Čína kritizuje uznesenie českého Senátu o voľbe budúceho dalajlámu
Dalajláma, ktorého mnohí považujú za symbol boja Tibetu za nezávislosť, žije v exile od roku 1959, keď čínske vojská potlačili povstanie v tibetskom hlavnom meste Lhasa.
Peking 27. marca (TASR) - Čína v piatok dôrazne odmietla uznesenie českého Senátu, ktorým podporil tibetskú exilovú vládu v otázke voľby budúceho dalajlámu. Konštatovala, že ide o „hrubý zásah“ do vnútorných záležitostí Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a webu iRozhlas.
Senátori na stredajšom zasadnutí prijali uznesenie, v ktorom sa zhodli, že čínsky komunistický režim by sa nemal vmiešavať do voľby budúceho tibetského duchovného vodcu dalajlámu a jeho zvolenie označili za záležitosť tibetského ľudu. Horná komora tiež zdôraznila rešpekt k náboženskej slobode Tibeťanov a pozastavila sa nad novým čínskym zákonom o podpore etnickej jednoty a pokroku v Číne. Uznesenie odporúča vláde a ministerstvu zahraničných vecí, aby podporili slobodnú voľbu 15. dalajlámu tibetským ľudom.
Dalajláma, ktorého mnohí považujú za symbol boja Tibetu za nezávislosť, žije v exile od roku 1959, keď čínske vojská potlačili povstanie v tibetskom hlavnom meste Lhasa. Čína, ktorá spravuje Tibet ako svoju autonómnu oblasť, je obviňovaná z pokusov o vymazanie tibetského jazyka, kultúry a identity, uvádza AP.
Peking a dalajláma sa sporia o osud ďalšieho nástupcu duchovného lídra. Tibetskí budhisti veria, že dalajlámovia sú reinkarnáciami duchovného vodcu, ktorý sa narodil v roku 1391. Peking trvá na tom, že nový dalajláma sa narodí v Tibete a musí ho uznať čínska vláda, zatiaľ čo súčasný dalajláma vyhlásil, že jeho nástupca bude pochádzať zo slobodnej krajiny a Čína nebude mať v tomto procese žiadnu úlohu.
„Vyjadrujeme dôraznú nespokojnosť a nesúhlas s tým, že niektorí českí senátori nerešpektovali vážne stanovisko čínskej strany k otázkam súvisiacim s Tibetom a hrubo zasahovali do vnútorných záležitostí Číny,“ uviedlo čínske veľvyslanectvo v Prahe na sieti X. „Je všeobecne známe, že 14. dalajláma nie je iba náboženskou osobnosťou, ale politickým exultantom, ktorý pod rúškom náboženstva vyvíja protičínske separatistické aktivity,“ zdôraznila ambasáda.
Peking už proti stykom českých predstaviteľov s dalajlámom protestoval minulý rok, keď sa s ním v júli prezident Petr Pavel stretol v Indii. V decembri dalajlámu navštívila aj česká parlamentná delegácia.
Senátori na stredajšom zasadnutí prijali uznesenie, v ktorom sa zhodli, že čínsky komunistický režim by sa nemal vmiešavať do voľby budúceho tibetského duchovného vodcu dalajlámu a jeho zvolenie označili za záležitosť tibetského ľudu. Horná komora tiež zdôraznila rešpekt k náboženskej slobode Tibeťanov a pozastavila sa nad novým čínskym zákonom o podpore etnickej jednoty a pokroku v Číne. Uznesenie odporúča vláde a ministerstvu zahraničných vecí, aby podporili slobodnú voľbu 15. dalajlámu tibetským ľudom.
Dalajláma, ktorého mnohí považujú za symbol boja Tibetu za nezávislosť, žije v exile od roku 1959, keď čínske vojská potlačili povstanie v tibetskom hlavnom meste Lhasa. Čína, ktorá spravuje Tibet ako svoju autonómnu oblasť, je obviňovaná z pokusov o vymazanie tibetského jazyka, kultúry a identity, uvádza AP.
Peking a dalajláma sa sporia o osud ďalšieho nástupcu duchovného lídra. Tibetskí budhisti veria, že dalajlámovia sú reinkarnáciami duchovného vodcu, ktorý sa narodil v roku 1391. Peking trvá na tom, že nový dalajláma sa narodí v Tibete a musí ho uznať čínska vláda, zatiaľ čo súčasný dalajláma vyhlásil, že jeho nástupca bude pochádzať zo slobodnej krajiny a Čína nebude mať v tomto procese žiadnu úlohu.
„Vyjadrujeme dôraznú nespokojnosť a nesúhlas s tým, že niektorí českí senátori nerešpektovali vážne stanovisko čínskej strany k otázkam súvisiacim s Tibetom a hrubo zasahovali do vnútorných záležitostí Číny,“ uviedlo čínske veľvyslanectvo v Prahe na sieti X. „Je všeobecne známe, že 14. dalajláma nie je iba náboženskou osobnosťou, ale politickým exultantom, ktorý pod rúškom náboženstva vyvíja protičínske separatistické aktivity,“ zdôraznila ambasáda.
Peking už proti stykom českých predstaviteľov s dalajlámom protestoval minulý rok, keď sa s ním v júli prezident Petr Pavel stretol v Indii. V decembri dalajlámu navštívila aj česká parlamentná delegácia.