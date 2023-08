Čína kritizuje vypúšťanie z Fukušimy, Soul chce transparentné údaje

Peking/Soul 24. augusta (TASR) - Čína vo štvrtok kritizovala vypúšťanie upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z japonskej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu. Južná Kórea žiada od Tokia sprístupnenie údajov za obdobie 30 rokov. TASR správy prevzala z agentúr AP a AFP.



"Oceán je spoločné vlastníctvo celého ľudstva a násilne začať vypúšťať rádioaktívnu odpadovú vodu do oceánu je mimoriadne sebecký a nezodpovedný čin, ktorý ignoruje medzinárodné verejné záujmy," uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.



"Vyzývam japonskú vládu, aby transparentne a zodpovedne sprístupnila informácie o vypúšťaní za posledných 30 rokov," uviedol juhokórejský premiér Han Duk-su.



Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vo štvrtok oznámil, že experti z agentúry sú na mieste, aby slúžili ako "oči medzinárodného spoločenstva". Majú zaistiť, že vypúšťanie sa uskutočňuje podľa plánu a v súlade s bezpečnostnými štandardmi MAAE, dozornej agentúry OSN.



Japonsko začalo vo štvrtok o 13.00 h miestneho času (06.00 h SELČ) s postupným vypúšťaním 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z elektrárne Fukušima do Tichého oceánu.



Na videozázname spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) je možné pozorovať zamestnanca, ako prostredníctvom počítačovej myši spúšťa čerpadlo na morskú vodu, píše agentúra AP.



S vypúšťaním vody Tokio začalo takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukušima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna cunami. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov.