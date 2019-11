Čína kritizuje zavedenie uhlíkového cla na hraniciach EÚ

Peking 27. novembra (TASR) - Návrh Európskej únie na zavedenie uhlíkového cla na jej hraniciach oslabí pokusy o vybudovanie globálneho frontu proti zmene klímy, varovalo v stredu čínske vedenie. Píše o tom agentúra Reuters.



Podľa Reuters námestník ministra pre ekológiu a životné prostredie Čao Jing-min na tlačovej konferencii v Pekingu reagoval na vyhlásenie dezignovaného eurokomisára zodpovedného za klímu Fransa Timmermansa, ktorý začiatkom októbra predstavil tzv. Európsky zelený údel - jeden z hlavných pilierov programu novej Európskej komisie.



Ako vysvetlil Reuters, v rámci Európskeho zeleného údelu bude EÚ skúmať možné dôsledky implementácie uhlíkového cla na svojich hraniciach s cieľom chrániť európske firmy pred nečestnou konkurenciou z krajín, ktoré nespĺňajú rovnaké požiadavky na boj proti zmene klímy.



Podľa Pekingu by však tento "klimatický protekcionizmus" bol v rozpore s cieľom boja proti globálnemu otepľovaniu.



Čína, ktorá je podľa AFP druhou najväčšou ekonomikou sveta a najväčším producentom oxidu uhličitého, súčasne v stredu obvinila rozvinuté štáty vrátane USA, že pre zastavenie globálneho otepľovania robia málo.



"Musíme zabrániť, aby unilateralizmus a protekcionizmus oslabili očakávania v oblasti globálneho rastu a ochotu krajín spoločne bojovať proti zmene klímy," povedal Čao.



Zmienkou o unilateralizme Čao narážal na rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa, že jeho krajina odstupuje od klimatickej dohody uzavretej v roku 2015 v Paríži.



Čína tiež zdôraznila, že uhlíkové clo by bolo v rozpore s jednou zo základných zásad parížskej dohody o klíme z roku 2015: že bohaté krajiny musia kvôli svojej dlhej priemyselnej histórii pri znižovaní emisií skleníkových plynov prevziať viac zodpovednosti než chudobné krajiny. Čína poukázala na to, že v parížskej dohode zostala zachovaná zásada "spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti".



Peking v stredu uviedol, že v rokoch 2005-18 znížil intenzitu emisií uhlíka o 45 percent. Podľa utorkovej správy OSN však absolútne emisie uhlíka v prípade Číny naďalej rastú.



Ako poznamenala agentúra AFP, Čína prišla so svojou kritikou len niekoľko dní predtým, ako sa v Madride začne výročná svetová klimatická konferencia OSN o zmene klímy (COP25).