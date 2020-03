Lesný požiar v provincii S'-čchuan si vyžiadal 19 mŕtvych

Peking 31. marca (TASR) - Devätnásť obetí na životoch si v pondelok vyžiadal lesný požiar v čínskej provincii S'-čchuan. Do oblasti boli poslané stovky požiarnikov a vojakov, aby pomohli v boji so živlom a pri evakuácii miestneho obyvateľstva. S odvolaním sa na miestne úrady a médiá o tom informovala agentúra AP.



Podľa predstaviteľa mesta Si-čchang vypukol požiar v pondelok v poobedňajších hodinách na miestnej farme, pričom v dôsledku prudkého vetra sa rozšíril aj do okolitých hôr. Medzi obeťami je podľa jeho slov jeden sprievodca a 18 požiarnikov.



Hoci je zasiahnutá oblasť podľa dostupných informácií relatívne riedko osídlená, ohrozených je podľa miestnych médií niekoľko dedín, škola, závod na výrobu chemikálií, ako aj niekoľko ďalších objektov.



V zasiahnutej oblasti bola nariadená evakuácia a nasadených bolo 300 profesionálnych požiarnikov a 700 vojakov.



Podľa oficiálnej tlačovej agentúry Sinchua, by na boj so živlom malo byť z okolitých miest povolaných ďalších 885 požiarnikov so 142 hasičskými automobilmi. Požiar budú monitorovať drony.