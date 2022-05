LIETADLO V ČÍNE PRED ODLETOM ZAČALO HORIEŤ: Pasažierov evakuovali

Peking 12. mája (TASR) - Lietadlo spoločnosti Tibet Airlines zišlo krátko pred odletom z čínskeho mesta Čchung-čching zo svojej vzletovej dráhy a začalo horieť. Všetkých pasažierov a posádku sa však podľa vyjadrenia aerolínii podarilo "bezpečne evakuovať", informuje agentúra AFP.



Na palube komerčného letu smerujúceho z Čchung-čchingu do tibetského Ňingthri bolo 113 pasažierov a deväť členov posádky. Posádka si podľa vyhlásenia aerolínii všimla nespresnenú abnormalitu, čo si vynútilo "pozastavenie štartu" a vybočenie lietadla zo vzletovej dráhy. Stroj následne začal horieť.



"Všetci pasažieri aj posádka boli bezpečne evakuovaní," uviedla spoločnosť Tibet Airlines. Dodala, že zranení pasažieri boli prevezení do nemocnice, pričom vo všetkých prípadoch išlo len o ľahké poranenia. Vedenie letiska neskôr informovalo, že do nemocnice bolo s ľahkými zraneniami prevezených približne 40 pasažierov.



Čína len nedávno zažila svoju najtragickejšiu leteckú nehodu za posledných približne 30 rokov. Lietadlo spoločnosti China Eastern s 132 ľuďmi na palube smerujúce z čínskeho mesta Kchun-ming do mesta Kuang-čou sa totiž 21. marca zrútilo neďaleko mesta Wu-čou na juhu Číny. Nehodu, ktorej príčinu sa dosiaľ nepodarilo zistiť, nikto neprežil.



Na mieste havárie sa vyšetrovateľom podarilo nájsť obe "čierne skrinky" - záznamník letových údajov aj zapisovač palubnej komunikácie. Tie boli poslané na analýzu do Spojených štátov v snahe zistiť príčinu náhleho pádu lietadla.