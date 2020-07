Ľudia cestujúci letecky do Číny budú potrebovať test na COVID-19

Peking 21. júla (TASR) - Negatívnym testom na nový koronavírus SARS-CoV-2 sa budú musieť preukázať pasažieri prichádzajúci letecky do Číny. Informovali o tom v utorok čínske úrady, píše agentúra Reuters.



Cestujúci do Číny budú musieť testy podstúpiť najviac päť dní pred odletom a ich výsledky predložiť ešte pred nástupom do lietadla, píše na svojej webovej stránke Čínsky úrad pre civilné letectvo (CAAC).



Čína registruje podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa 85.314 prípadov nákazy vrátane 4644 úmrtí, odkedy sa nový koronavírus po prvý raz objavil koncom minulého roka v meste Wu-chan v strednej časti krajiny.