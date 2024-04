Čína má nový útvar cieľom je posilniť jej schopnosť bojovať a vyhrávať

Peking 19. apríla (TASR) - Čína v piatok oznámila vytvorenie novej zložky svojej armády - jednotky zameranej na posilnenie kapacít kybernetického boja a schopnosti Pekingu "bojovať a vyhrávať" vojny.



Podľa hovorcu ministerstva obrany Wu Čchiena nová jednotka bude pre ozbrojené sily "kľúčovou podporou pri koordinácii vývoja a pri využívaní sieťových informačných systémov".



Novovzniknuté jednotky informačnej podpory by mali byť "hlboko integrované do spoločného operačného systému čínskych ozbrojených síl" a podporovať vojenské operácie v rôznych smeroch a na rôznych miestach, uviedla vo svojej správe agentúra Sinchua.



Agentúra AFP konštatovala, že Čína v posledných rokoch investovala do modernizácie svojich ozbrojených síl miliardy dolárov. Dialo sa tak v čase rastúceho napätia vo vzťahoch so Spojenými štátmi a ďalšími regionálnymi mocnosťami.



Paralelne s tým čínsky prezident Si Ťin-pching sa od svojho nástupu k moci pred desiatimi rokmi snažil dostať armádu pevnejšie pod svoju kontrolu. Na slávnostnej prezentácii novej zložky ozbrojených síl Si pripomenul, že vznikla na základe rozhodnutia najvyššieho vedenia komunistickej strany s cieľom "zlepšiť moderný systém vojenských síl s čínskymi charakteristikami".



Územné spory Číny zahŕňajú jej nárok na ostrov Taiwan, na takmer celé Juhočínske more, niekoľko ostrovov, o ktoré sa sporí s Japonskom, a oblasti pozdĺž jeho sporne vytýčenej hranice s Indiou.