Čína má záujem o posilnenie vzťahov s Ruskom a Mongolskom

Peking 16. októbra (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang navrhol posilnenie trilaterálnych vzťahov s Ruskom a Mongolskom v stredu počas stretnutia na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), uviedla čínska tlačová agentúra Sinchua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Čína je pripravená spolupracovať s Ruskom a Mongolskom na prehlbovaní dôvery, posilňovaní koordinácie a podpore hlbšej... trojstrannej spolupráce," uviedol Li.



Mongolsko síce nie je členom SCO, no od roku 2004 patrí medzi pozorovateľské krajiny. Čína sa však usiluje o to, aby sa pridalo k desiatim krajinám organizácie, píše Reuters. Mongolsko, ktoré je bohaté na suroviny, však prejavuje záujem aj o spoluprácu s predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí mu prisľúbili investície do ťažobného a ťažkého priemyslu.



Washington však kritizuje Ulanbátar za prijatie ruského prezidenta Vladimira Putina v krajine. Mongolsko týmto krokom nerešpektovalo zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) na Putina. Podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC riadi, sú jeho členské krajiny (vrátane Mongolska) povinné konať na základe zatykača, ak daná osoba vstúpi na ich územie.



Mongolsko sa zároveň nachádza na trase veľkého plynovodu, ktorý chce Rusko vybudovať na prepravu zemného plynu z Jamalskoneneckého autonómneho okruhu do Číny.



Čínsky premiér na samostatnom stretnutí so svojím ruským partnerom Michailom Mišustinom ozrejmil, že Čína je ochotná posilniť energetické väzby s Ruskom.