Čína má záujem o spoluprácu s Nórskom v oblasti zelenej energie

Peking 9. septembra (TASR) - Čína je ochotná rozvíjať "priateľskú" spoluprácu s Nórskom, a to aj v oblasti zelenej energie, povedal čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störemu v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nórsky premiér v pondelok pricestoval do Číny a témou jeho rozhovorov s čínskym vedením bude politika v oblasti klímy a udržateľného rozvoja, aj podnikanie či ľudské práva. "To, čo Čína robí, má veľký význam pre energetickú transformáciu, ktorou svet prechádza," uviedol vo vyhlásení Störe.



Si označil ochranu životného prostredia, energetickú transformáciu, lodnú dopravu, poľnohospodárske a rybárske produkty, no aj elektrické vozidlá za oblasti rozvoja vzájomnej spolupráce.



Čínsky prezident sa vyjadril aj k vojne na Ukrajine a vyjadril nádej na spoluprácu pri vytvorení "priaznivých" podmienok pre politické riešenie, a to prostredníctvom dialógu, uviedla televízia CCTV.



"V súčasnosti sa bezprecedentné zmeny vo svete zrýchľujú a preverujú, či dokáže medzinárodné spoločenstvo urobiť správne rozhodnutia. Čína bude aj naďalej nasledovať cestu mierového rozvoja," dodal Si podľa televízie.