Čína údajne v Juhočínskom mori zaháňala krížnik USA, tie to popierajú

Peking 29. novembra (TASR) - Čínska armáda v utorok uviedla, že zaháňala americký raketový krížnik, ktorý "protizákonne vnikol" do vôd v blízkosti sporných Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori. Americká armáda však toto tvrdenie spochybnila. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Toto konanie americkej armády vážne narušilo zvrchovanosť a bezpečnosť Číny," uviedol hovorca velenia južného vojenského okruhu čínskej armády Tchien Ťün-li.



Incident sa pritom týka amerického raketového krížnika USS Chancellorsville, ktorý sa prednedávnom plavil v Taiwanskom prielive.



Americké námorníctvo označilo vo vyhlásení toto tvrdenie Číny za nepravdivé a za snahu o skreslenie zákonnosti amerických námorných operácií.



"USS Chancellorsville sa v súlade s medzinárodným právom riadil slobodou plavby a potom pokračoval vo vykonávaní normálnych operáciách vo vodách, v ktorých sa uplatňuje sloboda na otvorenom mori... Spojené štáty bránia právo každej krajiny lietať, plaviť sa a operovať všade, kde to povoľuje medzinárodné právo," uvádzajú americké námorné sily vo vyhlásení.



Čína si nárokuje na takmer celé Juhočínske more, čo je jedným z ohnísk konfliktu v zložitých vzťahoch Číny a Spojených štátov. Spojené štáty totiž čínske územné nároky v tomto mori bohatom na nerastné suroviny označujú za nelegálne. Americké vojenské lode sa preto v uplynulých rokoch v Juhočínskom mori plavia častejšie, aby Pekingu ukázali, že jeho nároky sú neoprávnené, komentuje Reuters.



Čína v priebehu utorka už predtým uviedla, že plavebná cesta spomínaného amerického krížnika preukazuje, že USA sú v Juhočínskom mori strojcami bezpečnostných rizík a v tomto najnovšom prípade ide o ďalší nepriestrelný "dôkaz ich hegemónie a militarizácie námorných trás v Juhočínskom mori".