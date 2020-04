Šen-čen 2. apríla (TASR) - Čínske mesto Šen-čen zakázalo konzumáciu psov a mačiek. Stalo sa tak v rámci rozsiahlejšej kampane proti obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi, ktorá súvisí s pandémiou nového koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Vedci totiž predpokladajú, že nový koronavírus sa na človeka preniesol zo zvierat. Niektoré z prvých potvrdených prípadov v čínskom meste Wu-chan boli totiž zaznamenané u ľudí, ktorí prišli so zvieratami do styku na miestnom trhu, kde sa predávajú okrem iného netopiere či hady.



"Psy a mačky ako domáce zvieratá majú omnoho bližší vzťah s ľuďmi ako všetky iné zvieratá, a zákaz ich konzumácie je bežnou praxou v rozvinutých krajinách, ako aj v Hongkongu či Taiwane," uviedla miestna samospráva v nariadení zverejnenom v stredu. "Tento zákaz takisto zodpovedá požiadavkám a duchu ľudskej civilizácie," dodala.



Predstavitelia juhočínskeho mesta Šen-čen uviedli, že zákaz vstúpi do platnosti 1. mája.



Čínska vláda koncom februára uviedla, že zakazuje obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a ich konzumáciu. Vlády jednotlivých provincií a samosprávy miest tieto nariadenia postupne zavádzajú do praxe, no mesto Šen-čen ich rozšírilo aj na konzumáciu mačiek a psov.