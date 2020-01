BOJ S VÍRUSOM: Mesto Wu-chan zastavilo lety a vlakové spoje smerom von

Peking 22. januára (TASR) - Čína zastavila lety a železničné spoje smerujúce von z mesta Wu-chan. Dôvodom je šírenie nového vírusu, ktorým sa nakazili už stovky ľudí a ktorý zabil 17 osôb. V stredu o tom informovali čínske štátne médiá, ktoré citovala svetová agentúra AP.



Čínska oficiálna tlačová agentúra Sinchua uviedla, že úrady požiadali ľudí, aby mesto neopúšťali, ak na to nemajú konkrétny vážny dôvod.



Čínske zdravotnícke orgány takisto vyzvali ľudí vo vyše 11-miliónovom Wu-chane, aby sa vyhýbali davom a verejným zhromaždeniam, pretože nové vírusové ochorenie sa môže ďalej šíriť.



Apel bol vydaný v čase, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala skupinu nezávislých odborníkov, aby posúdili, či treba epidémiu nového vírusu vyhlásiť za celosvetový stav núdze.



Počet nových prípadov prudko v Číne rastie. Za zdroj nákazy sa pokladá práve stredočínske mesto Wu-chan, presnejšie tamojšie trhovisko s plodmi mora. Na nákazu zomrelo v Číne už 17 ľudí, všetci v provincii Chu-pej. V jej metropole Wu-chan sa nákaza objavila koncom minulého mesiaca, ako v stredu večer oznámili predstavitelia. Spresnili, že provincia potvrdila 444 prípadov infekcie.



"Už sa prenáša z človeka na človeka a došlo aj k nákaze zdravotníkov," povedala na tlačovej konferencii s expertmi na zdravotníctvo zástupkyňa riaditeľa Národnej zdravotníckej komisie Li Pin. "Dôkazy ukazujú, že ochorenie sa prenáša dýchacou sústavou," dodala.



Chorobu spôsobuje novo zistený koronavírus z rodu vírusov, ktoré vyvolávajú nádchu, ale aj vážnejšie ochorenia ako napríklad SARS (ťažký akútny respiračný syndróm). Epidémia SARS sa v rokoch 2002-2003 rozšírila z Číny do vyše desiatich krajín a zabila okolo 800 ľudí.