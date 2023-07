Čínsky minister zahraničných vecí sa už dlhšie neukázal na verejnosti

Peking 18. júla (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang sa naposledy objavil na verejnosti koncom júna, čo vyvolalo špekulácie o tom, kde sa tento vysoko postavený čínsky diplomat v súčasnosti nachádza. V utorok to uviedla agentúra DPA.



Čchin Kang sa funkcie ujal len v marci. Na verejnosti sa naposledy objavil 25. júna, keď sa v Pekingu stretol s námestníkom ruského ministra zahraničných vecí Andrejom Rudenkom. Pri tejto príležitosti čínsky rezort diplomacie zverejnil aj ich spoločnú fotografiu. Čchin Kanga odvtedy nikto nevidel.



Bez uvedenia dôvodu bolo tiež zrušené stretnutie Čchin Kanga so šéfom zahraničnej politiky Európskej únie Josepom Borrellom, ktoré sa malo uskutočniť 10. júla. Šéf čínskej diplomacie sa tiež nezúčastnil na minulotýždňovom stretnutí ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Na summit do Jakarty namiesto neho cestoval Wang I, ktorý stojí v čínskej diplomatickej hierarchii nad Čchin Kangom.



Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí sa Čchin Kang na summite krajín ASEAN-u nezúčastnil zo zdravotných dôvodov.



Agentúra DPA pripomína, že predtým, než sa stal ministrom zahraničných vecí, pôsobil 57-ročný Čchin Kang ako veľvyslanec v Spojených štátoch. V minulosti bol i námestníkom predchádzajúceho ministra zahraničných vecí a protokolárnym šéfom súčasného čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.