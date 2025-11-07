Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Zahraničie

Čína môže reagovať voči Soulu pre jeho snahu získať jadrovú ponorku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Južná Kórea chce od Spojených štátov dostávať obohatený urán, ktorý by použila ako palivo pre vlastnú jadrovú ponorku

Autor TASR
Washington 7. novembra (TASR) - Čína môže reagovať voči snahe Južnej Kórey posilniť svoje námorníctvo o jadrovú ponorku a použiť pri tom aj ekonomický nátlak. Americký expert Victor Cha tvrdí, že pôjde o reakciu na „strategický príklon“ juhokórejského prezidenta I Če-mjonga k USA. TASR o tom píše podľa agentúry Jonhap.

Južná Kórea chce od Spojených štátov dostávať obohatený urán, ktorý by použila ako palivo pre vlastnú jadrovú ponorku, uviedol v piatok predstaviteľ úradu juhokórejského prezidenta.

Prezident I Če-mjong počas minulotýždňových rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že Južná Kórea si ponorku postaví sama, a požiadal ho o pomoc s palivom, uviedol prezidentský úradník.

Toto vyjadrenie sa javí v rozpore s nedávnymi vyjadreniami Trumpa na sociálnych sieťach. Na svojej platforme Truth Social napísal, že dal Soulu súhlas na výrobu jadrovej ponorky a že bude postavená v lodeniciach vo Filadelfii.

Na otázku o vyjadreniach juhokórejských predstaviteľov, že ponorka by mohla byť postavená v Južnej Kórei a nie v USA, hovorkyňa Bieleho domu vo štvrtok odkázala na Trumpove slová, že by bola postavená „vo filadelfských lodeniciach, priamo tu v starých dobrých USA“.

„Neprekvapilo by ma, keby sme neskôr videli, ako Čína podniká kroky v reakcii na túto ponorku,“ povedal Cha z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS). Podľa neho schválenie výstavby ponorky bolo pre Čínu prekvapením.

Poznamenal, že Peking nedávno uvalil sankcie na päť podnikov kórejskej lodiarskej spoločnosti Hanwha Ocean, ktoré sú prepojené s USA. Expert preto očakáva ďalší „ekonomický nátlak zo strany Číny voči Južnej Kórei“.

Trumpovo schválenie výstavby ponorky prišlo v čase zosilneného čínsko-amerického súperenia. Spojené štáty tiež vyzývajú svojich spojencov a partnerov, aby posilnili svoje obranné schopnosti a prispeli ku „kolektívnej obrane“ v Indo-Tichomorí.

Soul sa dlhodobo snaží získať jadrové ponorky ako silnejší odstrašujúci systém voči totalitnej Severnej Kórei, ktorá zdvojnásobuje svoje jadrové a balistické raketové programy.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda