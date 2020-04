Čína môže znížiť export nerastných surovín

Berlín 11. apríla (TASR) - Čína, ktorá je jedným z najväčších svetových dodávateľov nerastných surovín, by mohla v budúcnosti využívať väčšiu časť z nich pre vlastnú potrebu. To povedie k zníženiu dodávok obchodným partnerom, ako je Nemecko. Ukázala to najnovšia štúdia nemeckej agentúry pre minerálne zdroje (DERA).



Štúdia vychádza z predpokladu, že po skončení pandémie nového koronavírusu dôjde k zmene čínskej domácej hospodárskej politiky. Peking sa už dlhšie snaží stať sa lídrom v oblasti nových technológií. To môže znamenať, že bude čoraz viac využívať dôležité nerastné suroviny vo vlastnom priemysle, aby bol schopný vyrábať a vyvážať produkty s vyššou hodnotou, uvádza sa v správe.



Jedným z možných dôsledkov bude „zníženie dodávok nerastných surovín pre nemecký priemysel a intenzívnejšia konkurencia vo výrobe materiálov a priemyselného tovaru s vyššou hodnotou“.



Čína je podľa nemeckého spolkového inštitútu pre geologické vedy a prírodné zdroje najdôležitejším producentom 17 z 27 nerastných surovín, ktoré Európska únia (EÚ) klasifikuje ako „kriticky dôležité“.



Závislosť od ich dodávok z Číny tak predstavuje riziko. Najmä ak dôjde k nepredvídateľným opatreniam alebo udalostiam, ako je napríklad súčasná pandémia nového koronavírusu, tvrdí DERA.



Čína sa snaží zmeniť svoju politiku v oblasti nerastných surovín. V prípade niektorých surovín, ako sú vzácne zeminy, horčík alebo volfrám, už pritom domáci dopyt rastie.