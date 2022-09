Chcel len zbierať orechy: Číňan uletel 320 km, našli ho po dvoch dňoch

Peking 8. septembra (TASR) - Čínskym záchranárom sa podarilo nájsť muža, ktorý počas zberu píniových orechov zo stromu za pomoci vodíkového balóna nechcene absolvoval dvojdňový let, počas ktorého preletel približne 320 kilometrov. Uviedla to čínska štátna televízia CCTV, informuje TASR na základe štvrtkovej správy agentúry AP.



Dve osoby zbierali v nedeľu v provincii Chej-lung-ťiang na severovýchode Číny píniové orechy z vodíkového balóna. Balón však, keď nad ním zberači stratili kontrolu, odletel. Jedna z osôb sa preto rozhodla z balóna vyskočiť a nič sa jej nestalo.



Po balóne s ďalším mužom sa následne spustilo pátranie. Záchranárom sa s ním podarilo spojiť telefonicky v pondelok ráno a dali mu pokyny, ako balón pomaly vyfúknuť a bezpečne pristáť.



Mužovi trvalo ďalší deň, kým sa mu podarilo pristáť asi 320 kilometrov severovýchodne neďaleko hraníc s Ruskom. Po celom incidente sa sťažoval na bolesť krížov, ktorú pravdepodobne spôsobila skutočnosť, že počas celého letu stál, dodala televízia CCTV. Muž sa po nečakanom dvojdňovom lete balónom musel zotaviť v nemocnici.



Píniové orechy sa nachádzajú vo vnútri šišiek a sú častou ingredienciou do jedál podávaných v Mandžusku, historickom území na severovýchode Číny, vysvetľuje AP.