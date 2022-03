Na mieste pádu lietadla v Číne sa zatiaľ nenašli preživší

Peking 22. marca (TASR) - Na mieste pondelňajšej havárie lietadla spoločnosti China Eastern so 132 ľuďmi na palube sa našli jeho trosky, avšak zatiaľ žiadni preživší. Podľa agentúry AP o tom v utorok ráno, viac ako 18 hodín po nešťastí, informovala štátna televízia CCTV.



Boeing 737-800 sa zrútil v zalesnenej horskej oblasti pri meste Wu-čou v regióne Kuang-si počas letu z mesta Kchun-ming ležiaceho v provincii Jün-nan do priemyselnej metropoly Kuang-čou (Kanton).



Agentúra Sinchua s odvolaním sa na záchranárov uviedla, že náraz lietadla vytvoril na úbočí hory hlbokú jamu. Tiež informovala, že čierne skrinky zaznamenávajúce letové údaje a komunikáciu posádky v kokpite sa budú hľadať aj s pomocou dronov.



Podľa údajov webovej stránky FlightRadar24.com sa let China Eastern 5735 nachádzal vo výške približne deväť kilometrov, keď okolo 14.20 h miestneho času začal prudko a rýchlo klesať. Klesanie sa zastavilo vo výške asi 2,5 kilometra, potom lietadlo nakrátko mierne nabralo výšku a následne opäť klesalo. Stroj prestal vysielať dáta 96 sekúnd po tom, čo začal klesať.



Na palube lietadla sa nachádzalo 132 pasažierov a deväť členov posádky, informoval čínsky úrad pre civilné letectvo. Stroj sa asi po hodine letu blížil k miestu, v ktorom mal začať klesať ku Kuang-čou.



Čínsky prezident Si Ťin-pching uviedol, že nehodou lietadla je "šokovaný". Vyzval na jej dôkladné vyšetrenie a zaistenie bezpečnosti civilného letectva.