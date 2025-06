Na summit do Číny pricestovali ministri obrany Ruska a Iránu

Peking 26. júna (TASR) - Čína vo štvrtok privítala ministrov obrany z Iránu a Ruska na dvojdňovom summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v meste Čching-tao na východe krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Peking sa dlhodobo snaží prezentovať desaťčlennú ŠOS ako protiváhu mocenských blokov vedených Západom, ktorá presadzuje posilnenie spolupráce členských krajín v oblasti politiky, bezpečnosti, obchodu a vedy. Stretnutie v Čching-tao sa konalo krátko po tom, čo na Blízkom východe vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Iránom.



Čínsky minister obrany Tung Ťün označil štvrtkové stretnutie predstaviteľov za protiváhu sveta, ktorý sa nachádza v stave „chaosu a nestability“.



„Zatiaľ čo sa významné zmeny storočia urýchľujú, jednostrannosť a protekcionizmus sú na vzostupe,“ uviedol v stredu Tung na summite podľa štátnej tlačovej agentúry Sinchua. „Hegemonistické, dominantné a šikanujúce kroky vážne podkopávajú medzinárodný poriadok,“ varoval minister.



Tung vyzval všetky strany na posilnenie koordinácie a spolupráce v rámci OSN a ŠOS, presadzovanie medzinárodnej spravodlivosti a ochranu globálnej strategickej stability. Zároveň vyzval ministrov obrany ŠOS, aby „zostali verní základnému cieľu organizácie, podporovali šanghajského ducha, upevňovali silu ŠOS, pokračovali v prehlbovaní praktickej spolupráce a prijímali ráznejšie kroky pri zachovávaní prostredia pre mierový rozvoj“.



Čínsky minister v Čching-tao absolvoval aj individuálne stretnutia s partnermi z Bieloruska, Iránu, Pakistanu, Kirgizska a Ruska. Summit bol prvou návštevou indického ministra obrany Rádžnáta Singha v Číne za uplynulých päť rokov. „Spoločne (by sa členovia SOŠ) mali usilovať o naplnenie túžob a očakávaní našich ľudí, ako aj o riešenie súčasných výziev,“ uviedol Singh.



Ruský minister obrany Andrej Belousov pri stretnutí s Tungom popri summite ocenil, že vzťahy medzi oboma krajinami sú „na bezprecedentne vysokej úrovni“. „Priateľské vzťahy medzi našimi krajinami si zachovávajú vzostupnú dynamiku rozvoja, a to vo všetkých smeroch,“ dodal.