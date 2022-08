Čína nacvičuje „simulovaný útok“ na Taiwan, tvrdí armáda

Tchaj-pej 6. augusta (TASR) - Čínska armáda v sobotu v okolí Taiwanu počas vojenských manévrov nacvičovala "simuláciu útoku na hlavný ostrov Taiwanu", uviedli taiwanské ozbrojené sily. Informovala o tom agentúra AFP.



Ministerstvo obrany v taiwanskom hlavnom meste Tchaj-pej uviedlo, že viacero čínskych bojových lietadiel a lodí operuje v blízkosti tohto ostrovného štátu. Niektoré z nich prekročili neoficiálnu stredovú líniu v Taiwanskom prielive oddeľujúcu Taiwan a Čínu, ktorú väčšinou rešpektujú obe strany.



V reakcii na to taiwanská armáda vyslala lietadlá a vysielala varovania. Mobilizovala aj systémy protiraketovej obrany na sledovanie lietadla čínskej armády.



Čína spustila manévre v okolí tejto samosprávnej ostrovnej republiky v reakcii na návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane, píše AFP.



Vládnuca komunistická strana Číny považuje fakticky nezávislý a demokratický Taiwan za súčasť svojho územia, ktoré chce jedného dňa ovládnuť, a to aj s použitím sily, ak to bude nutné.