Čína nalieha, aby USA preukázali úprimnosť pri jadrových rozhovoroch

Peking 8. apríla (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyzvalo Spojené štáty, aby ukázali „úprimnosť“ v rozhovoroch s Iránom o jeho jadrovom programe. Túto výzvu adresoval čínsky rezort diplomacie deň po tom, čo Washington a Teherán oznámili, že tento týždeň budú spoločne rokovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že USA začnú v sobotu (12. apríla) priame rokovania s Iránom o jeho jadrovom programe. Varoval, že Iránu hrozí „veľké nebezpečenstvo“ v prípade, že tieto rozhovory zlyhajú.



Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí následne potvrdil, že sú plánové rozhovory Teheránu a Washingtonu, označil ich však za „nepriame rokovania“ na vysokej úrovni. „Je to rovnako príležitosť ako skúška. Loptička je na americkej strane,“ uviedol iránsky minister zahraničných vecí.



„Ako krajina, ktorá jednostranne odstúpila od komplexnej dohody o iránskej jadrovej otázke a spôsobila súčasnú situáciu, by Spojené štáty mali preukázať politickú úprimnosť (a)... vzájomný rešpekt,“ povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Ťien.



Washington by sa podľa hovorcu mal „podieľať na dialógu a konzultácii a rovnako by mal prestať s nesprávnou praktikou používania sily na vyvíjanie extrémneho tlaku“.



„Čína bude naďalej komunikovať so všetkými príslušnými stranami, aktívne podporovať mier a dialóg a presadzovať čo najskoršie diplomatické riešenie,“ dodal Lin Ťien.



Rokovania s Iránom oznámil Trump po tom, čo Teherán odmietol priame rozhovory s Washingtonom a Arákčí ich označil za nezmyselné.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, pripomenul Reuters.



Minulý mesiac poslal americký prezident do Teheránu list. V ňom Irán vyzval, aby rozhodol, či sa začnú nové rokovania, alebo bude krajina znášať prísnejšie sankcie v rámci Trumpovej "politiky maximálneho tlaku".



Podľa AFP sa objavili špekulácie, že Izrael pravdepodobne s pomocou USA by mohol podniknúť útoky na iránske zariadenia, ak strany neuzavrú novú dohodu.