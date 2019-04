Čína nariadila členom vládnucej strany oslavovať politické narodeniny

Bežní ľudia majú iba jedny narodeniny. Členovia Komunistickej strany Číny ich majú dvakrát - v deň, keď sa narodili, a ďalšie špeciálne politické narodeniny.

Peking 6. apríla (TASR) - Čínska vládnuca komunistická strana nariadila svojim členom, aby oslavovali svoje "politické narodeniny"; deň, v ktorý vstúpili do strany. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.



"Narodeniny slúžia na pripomínanie si rešpektu a hodnôt ľudského života. Politické narodeniny sú na pripomínanie si lásky a oddanosti strane," uviedol výbor, ktorý špecifikoval aj to, ako si majú kádre pripomínať túto udalosť.



Výbor odporúča členom strany opakovať si prísahu, ktorú zložili pri vstupe, zúčastňovať sa na vzdelávaní a dobrovoľníckej činnosti, ako aj zistiť svoje nedostatky a čo najskôr ich napraviť.



Politické narodeniny sú podľa disciplinárneho výboru pre každého straníka príležitosťou na dobitie síl. "Členovia strany tak môžu cítiť hrejivú starostlivosť straníckej organizácie a upevniť svoj zmysel pre identitu a účel," uviedol výbor a zdôraznil, že oslavy politických narodenín by sa nemali stať byrokratickou formalitou, ale mali by byť "úprimne obľúbené".



S príchodom čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga do čela krajiny sa vládni a štátni činitelia vo vzrastajúcej miere sústreďujú na ideologické vzdelávanie a lojálnosť k systému.



Členovia strany si musia stiahnuť aplikáciu na študovanie myšlienok Si Ťin-pchinga a ďalších straníckych materiálov. Webová stránka komunistickej strany vo štvrtok zverejnila pokyny pre členov, ako a kedy majú nosiť stranícky odznak.