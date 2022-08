Čína nariadila lockdown miliónom ľudí v okolí Pekingu

Peking 30. augusta (TASR) - Miliónom ľudí žijúcich v okolí čínskeho hlavného mesta Peking nariadili v utorok lockdown. Informuje o tom agentúra AFP s tým, že tamojšie úrady pred dôležitým zasadnutím Komunistickej strany ešte viac zintenzívnili snahy o zvládnutie šírenia koronavírusovej nákazy.



Takmer štyrom miliónom ľudí v provincii Che-pej, ktorá obklopuje Peking, nariadili úrady, aby až do konca týždňa zostali doma. Rozhodli sa tak v snahe o zvládnutie tamojšieho menšieho ohniska nákazy. Ďalších vyše 13 miliónov ľudí v susednom prístavnom meste Tchien-ťin sa musí dať otestovať po tom, ako tam objavili 51 prípadov nákazy - sprevádzanej prevažne miernymi príznakmi covidu.



Čína je jedinou ekonomicky významnou krajinou, ktorá sa naďalej drží politiky tzv. nulovej tolerancie voči covidu vrátanie zavádzania lockdownov, cestovných obmedzení či hromadného testovania, v dôsledku čoho zažíva zastavenie ekonomického rastu.



Peking epidemiologické opatrenia ešte zintenzívnil pred nadchádzajúcim 20. národným zjazdom komunistickej strany, ktorý sa má uskutočniť v priebehu nadchádzajúcich troch mesiacov.



Zvládnutie pandémie je všeobecne vnímané ako kľúčový prvok politiky prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý by si mal na zjazde zaistiť tretie funkčné obdobie v úrade.



Epidemiologická situácia by sa podľa expertov mohla teraz ešte viac zhoršovať, keďže koronavírusový variant omikron sa opäť šíri vo veľkých mestách. Prísne epidemiologické opatrenia patria napríklad aj v Čcheng-tu, najväčšom meste na západe Číny.



V meste Šen-čen považovanom za technologické centrum sú v čiastočnom lockdowne dve štvrte. Zrušený tam bol aj celosvetovo najväčší veľtrh elektroniky.



V tamojšej štvrti Fu-tchien sú zase až do piatka zatvorené kiná, karakoke bary aj parky a zrušené veľké verejné podujatia. Obmedzenia platia aj v okrajovej štvrti Wan-sia, ktorá ponúka lacné ubytovanie pre zamestnancov dochádzajúcich za prácou z iných miest, hoci z nej nehlásili nijaké prípady nákazy.