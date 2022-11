Čína nariadila lockdown v Čeng-čou, kde došlo k násilným protestom

Peking 24. novembra (TASR) - Čínske úrady nariadili vo štvrtok päťdňový lockdown vyše šiestim miliónom obyvateľov stredočínskeho mesta Čeng-čou. K takémuto kroku pristúpili po násilných protestoch, ktoré vypukli v tamojšej továrni spoločnosti Foxconn na výrobu smartfónov iPhone. Informuje o tom agentúra AFP.



Obyvatelia ôsmich okresov zmieneného mesta nemôžu nasledovných päť dní vycestovať, ak nemajú negatívny výsledok testu na koronavírus a povolenie od príslušných úradov. Z domu zároveň môžu vychádzať len v nevyhnutných prípadoch, ako je nákup jedla či lekárske ošetrenie, približuje agentúra AP.



Reštrikcie sa týkajú približne 6,6 milióna ľudí, teda viac ako polovice mesta. Nariadenie od nich tiež vyžaduje, aby sa v priebehu piatich dní každý deň otestovali.



V stredu vyšli do ulíc v okolí zmienenej továrne stovky robotníkov. Sťažovali sa na nevyhovujúce pracovné a platové podmienky v súvislosti s nárastom prípadov covidu v závode. Protesty prerástli do násilných potýčok s políciou.



V tamojšej továrni na výrobu iPhonov totiž v uplynulých mesiacoch narástol počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Predstavitelia spoločnosti Foxconn preto zaviedli prísny pracovný režim, v rámci ktorého museli pracovníci v areáli továrne aj bývať, aby zabezpečili fungovanie výroby. Zamestnanci však tvrdili, že im firma odmieta vyplácať dohodnuté bonusy i poskytovať stravu v primeranom množstve. Mnohí z pracovníkov preto z továrne utiekli.



Foxconn sa vo štvrtok zamestnancom ospravedlnil za nevyplatenie adekvátnej mzdy, pričom uviedol, že išlo o "technickú chybu" vo výplatnom systéme, a dodal, že dohodnutú sumu dostanú.



Reštrikcie v meste Čeng-čou spadajú pod čínsku politiku tzv. nulovej tolerancie covidu, v súlade s ktorou môžu tamojšie úrady aj pre malé ohniská nákazy uzavrieť celé mestá a kontakty infikovaných osôb poslať do prísnej karantény.



Čína za stredu zaznamenala dosiaľ vôbec najvyšší denný prírastok počtu osôb nakazených koronavírusom od vypuknutia pandémie. Pribudlo tam rekordných 31.444 nových prípadov nákazy, z ktorých až 27.517 bolo bezpríznakových. Uvedený prírastok sa pritom týka len ľudí, ktorí sa nakazili priamo v Číne.



Pre nárast prípadov nákazy sprísnili v ostatných dňoch obmedzenia vo viacerých čínskych mestách vrátane Pekingu, Šanghaja, Kantonu a Čchung-čchingu.